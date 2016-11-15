فرشید گلزاده کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دولت با توزیع سبدهای کالایی در چهار نوبت، برخی اقشار جامعه هدف را مورد حمایت قرار داد که مجموع فروشگاههای زنجیرهای در تامین کالاهای این طرح کمک کردند.
وی با بیان اینکه با توزیع این سبدهای کالایی، بخشی از سبد غذایی برخی از اقشار جامعه تامین شد، افزود: از طرفی با اجرای این طرح، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان نیز به واسطه این اقدام دولت منتفع شدند و به نوعی با جذب نقدینگی، بخشی از یارانه تولید از این طریق پرداخت شد.
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه از آمادگی همکاری فروشگاههای زنجیرهای برای مشارکت با دولت به منظور تدوام طرح توزیع سبدهای کالایی خبرداد و گفت: به دولت پیشنهاد دادیم تا بخشی از یارانههای پرداختی به مردم را با توزیع سبدهای کالایی جبران کند که هم مردم استقبال میکنند، هم با توجه به بار مالی زیاد پرداخت یارانه نقدی برای دولت، میتواند در صرفهجویی منابع هم موثر باشد.
وی افزود: توزیع سبدهای کالایی یک طرح تجربه شده است و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرا میشود؛ به نحوی که دولت با تداوم اجرای این طرح میتواند ضمن حمایت از اقشار مختلف جامعه، از تولیدکنندگان نیز حمایت کند.
گلزاده درباره انتقاد برخی خردهفروشان به اینکه توان رقابت با فروشگاههای زنجیرهای را ندارند، گفت: سهم فروشگاههای زنجیرهای از بازار خردهفروشی کمتر از ۵ درصد است؛ به عبارتی عمده کالاها از شبکه سنتی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه برای رونق تولید، ناگزیر به داشتن شبکه توزیع مدرن محصول هستیم گفت: اینکه رویکرد توسعه فروشگاههای زنجیرهای، خللی در شبکه سنتی فروش محصولات ایجاد میکند صحت ندارد؛ ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی راهی جز کاهش هزینههای تمام شده، هدایت نقدینگی به سمت تولیدکنندگان داخلی، رضایت مصرفکنندگان، رعایت استانداردها و اصول بهداشتی ندارد و این امر در شبکه توزیع، مستلزم توسعه شبکههای توزیع مدرن است.
فروشگاههای کوچک میتوانند به فروشگاههای زنجیرهای متصل شوند
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه افزود: علت عدم بهرهوری برخی از خردهفروشان مواد غذایی، نبود آموزش کافی و مجهز نبودن به سیستم فروش مدرن است که در این راستا، سازوکاری را فراهم کردیم تا فروشگاههای کوچک بتوانند به شبکه فروش فروشگاههای زنجیرهای متصل شوند که از اصول حرفهای چیدمان کالا، قیمت مناسب تامین کالا و سایر مزایای فروشگاههای زنجیرهای برخوردار شوند؛ اما در قبال این همکاری باید ضمن استفاده از صندوق فروشگاهی، متعهد به پرداخت مالیات و عدم استفاده از کالاهای قاچاق در فروشگاه خود شوند.
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