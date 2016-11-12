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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۵۱

قاسمی شهادت خبرنگار صدا وسیما در حلب را تسلیت گفت

قاسمی شهادت خبرنگار صدا وسیما در حلب را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان شهادت محسن خزائی خبرنگار صدا و سیما در حلب سوریه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، شهادت مظلومانه محسن خزائی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یکی از مناطق  شهر حلب، را به خانواده آن شهید، اصحاب رسانه،  بویژه همه همکاران و دوستان وی در سازمان صدا و سیما تسلیت گفت. 

قاسمی در پیام خود اظهار داشت:  نخستین بار نیست که دستان  پلید تروریست های تکفیری خون پاک اصحاب  رسانه را در سوریه و سایر کشورهای منطقه به ناحق  بر زمین می ریزند.
قاسمی همچنین  با ابراز تاسف از مجروح شدن تصویر بردار همراه این شهید، برای وی شفای عاجل از خداوند بزرگ مسئلت کرد.

کد مطلب 3822615

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