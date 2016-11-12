دعوت استاندار البرز و امام جمعه کرج برای استقبال از رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی نماینده ولیفقیه در استان البرز و امامجمعه شهرستان کرج و سید حمید طهائی استاندار البرز با صدور پیامی مشترک مردم را به استقبال از کاروان تدبیر و امید فراخواندند.
در متن این پیام مشترک آمده است: تاریخ میهن اسلامیمان گواه بر آگاهی و هوشمندی شما ملت عزیز و بزرگوار دارد که در همه عرصههای خطیر و حساس در طول مدت پیروزی انقلاب شکوهمندمان حاضر و بهحق با ایفای وظیفه، مسئولان و خادمان خویش را مدیون وفاداری و وقتشناسی خویش میکند.
که ازجمله میتوان صحنههای حضور پرشور در راهپیماییها و دفاع مقدس و تقدیم عزیزترینهایتان و انتخابات و دیگر صحنههای تاریخساز و به فرموده امام خلق یومالله را نام برد.
همانگونه که مطلع هستید بیست و ششم آبان ماهروز چهارشنبه میزبان رئیسجمهور حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی هستیم. رسم مهماننوازی بر این است که با حضور گرمتان بازخلق حماسهای دیگر کرده و بار دیگر با حضور شکوهمند خویش به تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری که فرمودند (همه بدانند بنده دولت را حمایت و تأیید میکنم و از همه توانم برای کمک به دولت استفاده میکنم و به مسئولان بلندپایه آن اعتماد دارم) در استقبال پرشورمان پیامی روشن به دشمنان نظام و انقلاب اسلامی اعلام کنیم.
از شما ملت شریف و سروران ارجمند خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان سرافراز و همه اقشار محترم، فرهنگیان، دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان ارزشمند، روحانیون و فضلا گرامی، کسبه و اصناف محترم، ورزشکاران و قهرمانان و آحاد مردان وزنان و جوانان که دل درگرو میهن خویش دارند دعوت میشود در ساعت ۸/۳۰ صبح روز چهارشنبه در ورزشگاه مخابرات واقع در میدان سپاه با تجدید میثاق آرمانهای انقلاب اسلامی و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری و اعلام حمایت از رئیسجمهور حضور به هم رسانیم.
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