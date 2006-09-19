17 هزار تن انواع برنج سفيد از كشاورزان استان مازندران خريداري شد

معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري مازندران با بيان مطلب فوق عصر امروز در حاشيه بازديد از مراكز خريد برنج ارقام پرمحصول استان به خبرنگار مهر گفت: يكي از تدابير خوب دولت نهم خريد نقدي برنج هاي پرمحصول از كشاورزان مازندران بوده است.

ولي الله فرزانه تصريح كرد: در بازديدي كه از مراكز خريد برنج داشته ايم كشاورزان از اين اقدام دولت رضايت نسبي داشتند.

معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري مازندران با بيان اينكه 140 مركر خريد برنج در استان فعال هستند، خاطرنشان كرد: در صورت تشخيص شركت غله و خدمات بازرگاني اين مراكز افزايش خواهد يافت.