نصرالله خادم در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساري با اشاره به اجراي طرح اصلاح ساختارشالي كوبي ها افزود: در راستاي اجراي طرح اصلاح شالي كوبي ها قصد داريم با ورود تكنولوژي هاي جديد به داخل كشور بستر مناسب را براي رقابت كارخانه داران براي مدرنيزه شدن فراهم آوريم .

وي در مورد پرداخت تسهيلات به كارخانجات شالي كوبي تصريح كرد: به شاليكوبي داراني كه نسبت به مدرنيزه شدن كارخانه هاي خود اقدام كنند در قالب طرح‌هاي زود بازده تسهيلات با سود كم داده مي شود.

خادم گفت: سال زراعي جاري سطح زير كشت ارقام پرمحصول از كاهش نسبي برخوردار خواهد بود .