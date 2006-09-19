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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۱۳

رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران در گفتگو با مهر:

100 كارخانه شاليكوبي استان مازندران مدرن مي‌شوند

رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت: در راستاي اصلاح ساختار شاليكوبي هاي استان مازندران ،‌امسال 100 كارخانه شاليكوبي سنتي استان مدرن مي شوند.

نصرالله خادم در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساري  با اشاره به اجراي طرح اصلاح ساختارشالي كوبي ها  افزود: در راستاي اجراي طرح  اصلاح شالي كوبي ها  قصد داريم با ورود تكنولوژي هاي جديد به داخل كشور بستر مناسب را براي رقابت  كارخانه داران  براي مدرنيزه شدن فراهم آوريم .

وي در مورد پرداخت تسهيلات به كارخانجات شالي كوبي تصريح كرد: به شاليكوبي داراني كه نسبت به مدرنيزه شدن كارخانه هاي خود اقدام كنند در قالب طرح‌هاي زود بازده تسهيلات با سود كم داده مي شود.

خادم گفت: سال زراعي جاري سطح زير كشت ارقام پرمحصول از كاهش نسبي برخوردار خواهد بود .

کد مطلب 382264

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