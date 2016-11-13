دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهد

علی‌قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خبرداد و اظهار کرد: اعضای بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران برای رضایت‌مندی هرچه بیشتر یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کشاورز در استان گلستان از رئیس‌جمهور می‌خواهیم تا قیمت خرید تضمینی گندم تا ۱۴ هزار ریال بالا برود.

وی افزود: بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران در تولید این محصول مهم و استراتژیک، امنیت غذایی و قطع وابستگی به واردات با بهره‌گیری از یافته‌های علمی و تحقیقاتی و تلفیق آن بامهارت و تجربه چندین ساله خود در راستای استفاده بهینه از منابع تولید، ارتباط و تعامل با بخش‌های دولتی تصمیم گیر و ارائه نقطه نظرات سازنده در افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات در راستای تولید پایدار سهم به سزایی داشته است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران تصریح کرد: در سه سال گذشته گندم کاران ایرانی از حمایت‌های دولت نصیب برده‌اند که سبب شد عقب‌ماندگی‌های چند سال گذشته در بخش کشاورزی کمی جبران شود.

ایمانی گفت: امیدواریم این مسیر که سرآغاز خوبی هم هست ادامه پیدا کند تا کشاورز و کشاورزی از شیوه معیشتی و تولید سنتی نیمه اقتصادی وارد عرصه نوینی از کشاورزی اقتصادی متکی بر دانش نوین کاشت، داشت و برداشت شود.

به گفته وی، به‌زعم اکثر شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور، وزارت جهاد کشاورزی به رشدی فراتر از رشد اقتصادی دست‌یافت و رکورد رشد و رکود را شکست.

ایمانی خاطرنشان کرد: به‌کارگیری شیوه نوین مبتنی بر یافته‌های علمی در عرصه کشاورزی و مشارکت ذینفعان یا کشاورزان در تصمیم سازی سبب شد تا شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح باشیم اما باوجود همه این موفقیت‌ها هنوز هم به همه ظرفیت‌های واقعی موجود در عرصه اقلیم جغرافیایی و کشاورزی آگاه نیستیم که می‌توانیم با کمک علوم و تحقیقات و کشف این ظرفیت‌ها با کمترین اتکا به نقدینگی بودجه و اعتبار از سوی کشاورزان کشور را نه‌تنها در گندم که در اکثر محصولات استراتژیک مانند دانه‌های روغنی افزایش دهیم.