شهردار گرگان از تطهیر کنندگان عذرخواهی کند

سعید خال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اعتراض سراسری کارکنان زحمت‌کش، تلاشگر و ایثارگر بهشت‌زهرا سلام‌الله علیها در قالب طوماری به امضاء ۱۰۰ نفر از کارکنان سالن‌های تطهیر رسیده است.

وی افزود: متن این طومار خطاب به وزیر کشور، چمران رئیس شورای عالی استان‌ها، صادقلو استاندار گلستان، حقی دادستان گرگان و قدس مفیدی رئیس شورای شهر گرگان تنظیم‌شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بهشت‌زهرا (س) و شهردار حرم مطهر امام خمینی ادامه داد: اقدام شهردار گرگان، اقدامی غیراخلاقی، غیر اسلامی و غیرانسانی و توهین به‌کل جامعه ایثارگر تطهیر کننده کشور است.

وی بابیان اینکه ما اصلاً شهردار گرگان را نمی‌شناسیم و خصومت شخصی هم با وی نداریم، تصریح کرد: حرف ما این است یکی قصور مدیریتی کرده و خطاکار است و شهردار هم حق‌دارد فرد خطاکار را تنبیه کند اما این شکل تنبیه که محل کار شما را آرام ستان و آن‌هم غسالخانه تعیین می‌کنم، جای بسی شگفتی است.

وی یادآور شد: کار تطهیر کنندگان کار مقدس و واجب کفایی است که بر گردن همه مسلمین و همچنین شهردار واجب است اما چون تطهیر کنندگان عزیز این کار را انجام می‌دهند از گردن شهردار ساقط می‌شود.

خال با تأکید بر اینکه این شغل شریف است و هیچ امامی نبوده که امام قبل از خود را تطهیر نکرده باشد و توسط ائمه توصیه اکید شده است، خاطرنشان کرد: ازنظر ما اقدام شهردار گرگان، غیرانسانی، غیر اسلامی و غیراخلاقی است و مطابق با هیچ دین، آئین و مسلکی نیست.

وی از حضور بزرگان و علما و همچنین برخی بازیگران سینما و فعالان رسانه در شبکه تطهیر کننده داوطلب برای ترویج قداست شغل تطهیر کنندگی در کشور خبر داد و بیان کرد: متأسفانه در روزهای اخیر هرچه تلاش کردیم تا با تماس با شهردار گرگان از ایشان بخواهیم نسبت به‌اشتباه انجام‌شده از ۱۰۰ هزار تطهیر کننده کشور که با نامه شهردار به شغل انسانی و مقدس آن‌ها خدشه واردشده، عذرخواهی کند این اتفاق میسر نشد.

معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بهشت‌زهرا (س) تأکید کرد: ما از حق‌وحقوق تطهیر کنندگان دفاع می‌کنیم و این طومار هم خواسته به‌حق آن‌هاست که ما آن را منتقل می‌کنیم.

وی گفت: امیدواریم شهردار محترم گرگان هر چه زودتر از کرده خود اظهار پشیمانی کرده و از تطهیر کنندگان عذرخواهی کند.

خال افزود: در روزهای نخست انتشار نامه در فضای مجازی بنا داشتیم با مصالحه و گذشت به این ماجرا خاتمه دهیم اما گویی عده‌ای می‌پندارند شهردار کار شجاعانه‌ای انجام داده و این نامه همچنان در حال دست‌به‌دست شدن در فضای مجازی است.

وی ادامه داد: اینکه چگونه شهردار گرگان حاضر می‌شود فرد خطاکار را در جامعه اسلامی به سمت این شغل بفرستد و بر تطهیر کنندگی ارزش‌گذاری کند جای سؤال و بسی تأسف دارد.

وی اضافه کرد: اینکه شهردار گرگان برای کارکنان زیرمجموعه خود نیز احترام قائل نیست کار پذیرفته‌شده‌ای نبوده و نخواهد بود.

معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بهشت‌زهرا (س) و شهردار حرم مطهر امام خمینی با تأکید بر اینکه شهردار گرگان به کارکنان شریف تطهیر کننده توهین کرده و پیگیری مطالبه بر حق، غیرسیاسی و صنفی و اجتماعی این قشر حداقل کاری است که می‌توانیم انجام دهیم.

گفتنی است چندی پیش شهردار گرگان طی نامه ای یکی از کارکنان بخش ترافیک خود را به دلیل کوتاهی هنگام طوفان به غسال خانه فرستاد و تاکید کرد این اقدام برای تنبیه او و درس عبرت سایر کارکنان است. این اقدام حسین صادقلو با اعتراض های مختلف در فضای مجازی و حقیقی همراه بود.