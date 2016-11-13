اعتراض رانندگان گرگانی به تصویب دیرهنگام افزایش نرخ کرایه تاکسی

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه به صورت رسمی و علنی با حضور ۱۲ عضو، مدیران شهرداری، اصحاب رسانه و شهروندان در سالن جلسات پارلمان محلی برگزار شد.

علی اصغر یوسفی تنها عضو غایب این هفته شورای شهر بود. ضمن اینکه محمدرضا سبطی در اواسط جلسه و با چهره ای که به نظر می رسید از مجادله های بی حاصل برخی اعضا کلافه شده بود، صحن را ترک کرد. غیبت حسین صادقلو شهردار گرگان نیز به وجه اشتراک جلسات شورا تبدیل شده و به بیان توضیح بیشتر نیازی ندارد.

محمدابراهیم جرجانی عضو حامی شهردار ناطق این هفته بود که به نکات مختلفی در زمینه مدیریت شهری، لزوم استعدادیابی و بازیکن سازی در بسکتبال و عملکرد رضایت بخش صادقلو مطرح کرد. به گفته جرجانی، صادقلو «فراتر از یک شهردار» کار کرده که این ادعا را کارشناسان بر زبان آورده اند.

ناطق این هفته همچنین به موضوع لغو اختیارات اعطایی شورا به شهردار واکنش نشان داد و این تصمیم را «مشکل ساز» توصیف کرد. جرجانی، انجام پروژه های عمرانی را حاصل تفویض اختیارات شهردار عنوان کرد که در صورت بازپس گیری، تصمیم گیری های شهردار دچار مشکل می شود.

سیدمحمد قدس مفیدی رئیس شورا نیز به برخی اظهارات جرجانی واکنش نشان داد. قدس مفیدی بازپس گیری اختیارات را ماحصل تصمیم شورایی دانست. به گفته وی، صادقلو باید نسبت به قوانین شهرداری پایبند باشد.

دفاع عضو حامی از عملکرد شهردار

در ادامه حسین ربیعی هم به مباحثه میان دو عضو حامی و منتقد شهردار پیوست. ربیعی که هرهفته غیبت شهردار را به رخ حاضران می کشد علت این عدم حضور را وجود بند «د» معروف در دستور کار عنوان کرد. وی که هفته پیش پیشنهاد داده بود این موضوع در جلسه هیئت رئیسه حل و فصل شود از مشخص نشدن تکلیف آن ابراز تاسف کرد.

رئیس اسبق شورا در ارتباط با موضوع بازپس گیری اختیارات اعطایی از شهردار، این کار را «ناصحیح» خواند و به دفاع از عملکرد صادقلو پرداخت. ربیعی ضمن بیان اینکه نقدهایی به عملکرد صادقلو وارد است از رضایت شهروندان و مسافران به تغییرات صورت گرفته در شهر گرگان خبر داد.

ربیعی در عین حال تغییر مصوبه قبلی را حق اعضا دانست اما به بیان تبعات آن پرداخت. به گفته وی، هم اکنون حدود ۲۰۰ پروژه در سطح شهر در حال اجرا است که اگر بررسی این طرح ها مانند گذشته به کمیسیون های شورا واگذار شود زمان بسیاری تلف می شود. وی مدعی شد برای جلب رضایت و منافع مردم گاهی اوقات باید خود را کوچک کنیم.

بحث های دوطرفه صدای اعضا را درآورد

مباحثه های طرفینی صدای برخی اعضا را درآورد. فائزه عبدالهی که تا این لحظه آرام نشسته بود در اعتراض به سپری شدن زمان بسیاری از جلسه بدون بررسی لوایح، مدیریت بهتر رئیس شورا را خواستار شد. به گفته عبدالهی، خروجی جلسات هفتگی مصوبات است و این اظهارنظرها سودی برای مردم ندارد.

قدس مفیدی هم در پاسخ به این گلایه، اظهارنظر پیرامون مسائل مختلف را «حق اعضا» و «اجتناب ناپذیر» خواند. وی معتقد بود چنانچه عضوی (اشاره به ناطق هفته) در نطق خود هیچ ایرادی به مدیریت شهری نمی گیرد، اظهارات ناهمسو با این نظر طبیعی است و نمی توان مانع آن شد.

زهرا نورا رئیس سابق و منشی اول فعلی ادعای تازه ای را مطرح کرد. نورا مدعی شد در شهرداری به برخی نیروهای تحصیلکرده «رفتارهای نامناسبی» صورت می گیرد که در شان و شخصیت آنها نیست اما به ناچار تحمل می کنند.

اعتراض رانندگان به تصویب افزایش نرخ تاکسی

بررسی لایحه مسکوت مانده افزایش نرخ کرایه تاکسی های درون شهری و تلفنی با حضور برخی رانندگان انجام شد. به گفته ناصر گرزین، این لایحه ۷ ماه پیش در کمیسیون مربوطه بررسی و تصویب شده اما راهی صحن نشده است!

اعضای شورا یکصدا به لایحه مذکور رای مثبت دادند تا طلسم آن شکسته شود. البته میزان افزایش نرخ مربوط به سال ۹۵ و متغیر بوده و به همین علت میزان دقیق آن عنوان نشده است.

پس از تصویب، یکی از رانندگان باسابقه تاکسی که در صحن حاضر شده بود به انتقاد از تصویب دیرهنگام لایحه پرداخت. این راننده که وی را «دایی آذر» صدا می زنند، افزایش نرخ کرایه را که مربوط به سال ۹۵ بوده با تاخیر هشت ماهه عنوان کرد این درحالی است که باید تعرفه جدید برای سال ۹۶ مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس فعلی و سابق در پاسخ به انتقاد این راننده توضیحاتی را ارائه دادند که مورد قبول رانندگان تاکسی واقع نشد. در همین حین، ناصر گرزین از طرف خود و سایر اعضا از رانندگان عذرخواهی کرد.

دقایق پایانی جلسه نیز به مباحثه بر سر تغییر طرح پروژه های عمرانی بزرگراه شهید کلانتری (روگذر شهید حاجی حتم‌لو و روبروی میدان بار انقلاب) سپری شد.