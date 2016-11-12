بردهای پرگل برای اسپانیا و ایتالیا/ ولز مقابل صربستان متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا شنبه شب از گروه G رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف مقدونیه رفت و این تیم را با شکست ۴ بر صفر بدرقه کرد.

گل های اسپانیا را در این مسابقه ولکاسکی (۳۴ - گل به خودی)، ویتولو (۶۳)، ناچو مونرئال (۸۴) و آریتز آدوریتز (۸۵) به ثمر رساندند.

از این گروه تیم ملی ایتالیا در زمین لیختن اشتاین به میدان رفت و برد مشابه ۴ بر صفر را رقم زد. آندره آ بلوتی (۱۱ و ۴۴)، چیرو ایموبیله (۱۲) و آنتونیو کاندورا (۳۳) زننده گل های آتزوری بودند.

اسپانیا و ایتالیا بعد از این بازی ها ۱۰ امتیازی شدند و در رده های اول و دوم باقی ماندند.

تیم ملی ولز نیز در گروه D برابر صربستان یک بر یک متوقف شد. گرث بیل در دقیقه ۳۰ تیم ولز را پیش انداخت اما الکساندر میتروویچ مهاجم مشهور صرب ها در دقیقه ۸۶ کار را به تساوی کشاند.

در این گروه ایرلند ۱۰ امتیازی و صدرنشین است. تیم های صربستان و ولز به ترتیب با ۸ و ۶ امتیاز دوم و سوم هستند.