مدیرکل راه آهن جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پروژه گفت: پروژه علائمی کردن محور جنوب با اعتبار اولیه سه هزار میلیارد ریال (۳۰۰ میلیارد تومان) و با هدف الکترونیکی کردن علائم ۶۷ ایستگاه محور جنوب (حدفاصل تهران، بندرامام خمینی، خرمشهر)، توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است.

عبدالکریم درویش زاده افزود: برای انجام پروژه یاد شده، احداث مرکز اهواز که عملیات اجرایی آن در سال ۹۲ آغاز شد به عنوان مرکز C.T.C (کنترل ترافیک مرکزی محور جنوب) در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: سیستم یاد شده که پیشرفته ترین مرکز کنترلی ریلی کشور است، دارای سیستم های بروز کنترلی و هدایت قطار در جهان است و با هدف بالا بردن ضریب ایمنی، به علت متمرکز شدن کنترل ترافیک و کمتر شدن نقش عوامل انسانی و همچنین امکان بررسی آنی و تنظیم و تفکیک سیر و حرکت وسایط نقلیه ریلی طراحی، نصب و اجرا شده است.

درویش زاده در خصوص مزیت های سیستم C.T.C اهواز گفت: افزایش ایمنی سیر و حرکت قطارها از مهمترین مزایای این طرح است. همچنین امکان تمرکز کنترل ایستگاه های ناحیه و حتی نواحی هم محور در یک اتاق و کاستن از تعداد مامورین سیر و حرکت مستقر در ایستگاههاف امکان کنترل دقیق و جامع سیر و حرکت محوری و جلوگیری از اشتباهات فردی در سیر قطارها، افزایش سرعت و دقت در مسیر گیری و اعزام وسایل نقلیه ریلی، امکان ارسال فرامین دقیق به سیستم و آگاهی آنی از خرابی ها و کاهش زمان رفع خرابی، استفاده و کاربری ساده برای مامورین سیر و حرکت و ساده سازی فرآیند برای انجام کار و ثبت کل اطلاعات و تغییرات برای گزارش گیری و بهره برداری از جلمه مزایای دیگر این طرح است.

