تکذیب شایعه تکمیل ظرفیت مهران/ تردد در مرز ادامه دارد

محمدرضا مروارید در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روال عادی در پایانه مرزی مهران برقرار است و در این مرز روزانه بیش از ۱۵۰ هزار زائر در حال تردد هستند و تاکنون نیز بیش از ۵۰۰ هزار زائر از این مرز وارد شهرهای مذهبی عراق شده اند.

وی بیان داشت: برخی رسانه ها شایعه ای تحت عنوان تکمیل ظرفیت مرز مهران را عنوان می کنند که این قضیه اصلا صحت نداشته و تردد ادمه دارد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه مسئولان استان از قبل برای پذیرایی از زوار تا دو میلیون نفر هم برنامه ریزی کرده اند، بیان داشت: این مرز نزدیک ترین و امن ترین مرز زمینی کشور برای سفر به اماکن مذهبی عراق است.

مروارید افزود: همه امکانات برای پذیرایی از زوار در بخش غذا و اسکان نیز به خوبی فراهم شده است.