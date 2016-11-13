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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۶:۵۲

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد:

تکذیب شایعه تکمیل ظرفیت مهران/ تردد در مرز ادامه دارد

تکذیب شایعه تکمیل ظرفیت مهران/ تردد در مرز ادامه دارد

ایلام-استاندار ایلام گفت: شایعه تکمیل ظرفیت مرز مهران که در رسانه ها عنوان شده صحت ندارد و تردد در این مرز بدون توقف ادامه دارد.

محمدرضا مروارید در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روال عادی در پایانه مرزی مهران برقرار است و در این مرز روزانه بیش از ۱۵۰ هزار زائر در حال تردد هستند و تاکنون نیز بیش از ۵۰۰ هزار زائر از این مرز وارد شهرهای مذهبی عراق شده اند.

وی بیان داشت: برخی رسانه ها شایعه ای تحت عنوان تکمیل ظرفیت مرز مهران را عنوان می کنند که این قضیه اصلا صحت نداشته و تردد ادمه دارد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه مسئولان استان از قبل برای پذیرایی از زوار تا دو میلیون نفر هم برنامه ریزی کرده اند، بیان داشت: این مرز نزدیک ترین و امن ترین مرز زمینی کشور برای سفر به اماکن مذهبی عراق است.

مروارید افزود: همه امکانات برای پذیرایی از زوار در بخش غذا و اسکان نیز به خوبی فراهم شده است.

کد مطلب 3822684

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    نظرات

    • م - ک IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چرا از سال گذشته تا حال فکری برای راه های ایلام تا مهران نشد . چرا دولت فکری نمی کند که راه آهن را در این منطقه توسعه دهد. چرا راه های این منطقه هنوز همان راههایی است که در دوره رضا شاه ساخته شده. اگر جنگ 8 ساله نبود شاید اینها هم از بین رفته بودند.

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