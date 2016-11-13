نیازی به تغییر در نیست/ جام حذفی را در کمال ناباوری از دست دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زادمهر درباره شرایط اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در امارات، گفت: در اردوی تیم در باشگاه ایرانیان امارات، همه چیز خوب و مفید فایده پیش میرود. محل اسکان، شرایط هتل، زمین چمن، تغذیه و پذیرایی خوب، نظم و انضباط و آرامی و از همه مهمتر دوستان خوبی که اینجا حضور دارند، انرژی مثبتی به اعضای تیم انتقال میدهند.
وی افزود: یک بازی دوستانه خوب انجام شد و در دیداری دیگر به میدان خواهیم رفت. تمرینات پرفشار و شادابی در دستور کار قرار داده شده است که با برنامهریزی انجام شده کادر فنی، روی مسائل بدنسازی، تاکتیکی و روحی و روانی بازیکنان به بهترین شکل ممکن کار میشود.
زادمهر در خصوص تعطیلی لیگ تصریح کرد: در هر صورت، تیمی که در صدر جدول است نگرانیهای اینچنینی را دارد. این تعطیلات، شرایط را سخت و مشکل میکند چرا که حفظ این وضعیت کار آسانی نیست اما با توجه به همه این مسائل، تیم ملی اولویت اول فوتبال کشور است و خوشحالیم از اینکه بیشترین تعداد ملیپوشان را داریم. سعی خواهیم کرد با تلاش مضاعف، در رقابتهای لیگ و جام باشگاههای آسیا نماینده خوبی برای فوتبال کشورمان باشیم و بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.
پیشکسوت پرسپولیس در ادامه گفت: ما یک جام را در کمال ناباوری از دست دادیم و بیش از هر چیزی خود بچهها از این بابت نگران هستند. آنها مصمم خواهند بود که بتوانند در لیگ برتر قهرمان بشوند و حضور پر رنگ و قوی در جام باشگاههای آسیا داشته باشند که بتوانند آن خاطره تلخ را پاک کنند.
زادمهر خاطرنشان کرد: ما کمترین مسائل حاشیهای را داریم. پرسپولیس هر جا میرود، مورد حمایت و استقبال مردم قرار میگیرد و این وظیفه ما را سنگین میکند. مجموعه باشگاه و تیم به بهترین شکل ممکن به کارها و وظایف خود عمل میکنند و امیدواریم با آمادگی کامل در دیدار برابر پیکان قرار بگیریم و با یک بازی زیبا و تماشاگر پسند و خصوصا نتیجه خوب، رضایت هواداران را جلب کنیم.
عضو هیأت مدیره پرسپولیس که با سایت این باشگاه صحبت کرده است، در خصوص کادر فنی و برنامههای نیم فصل افزود: ما آنچه که کادر فنی نیاز داشته و نیاز دارد را سعی میکنیم تامین نماییم و این چیزی نیست جز اینکه به آنها اعتقاد و اعتماد داریم و از آنها حمایت میکنیم و پشتیبانی صد درصد در همه مراحل از کادر فنی وظیفه ما است. منتهی منتظر برنامه کادر فنی هستیم که در نیم فصل چه تغییراتی را مد نظر خواهد داشت.
زادمهر در خصوص شایعاتی مبنی بر تغییرات مدیریتی گفت: اصلا چنین چیزی نیست. به عقیده من وقتی یک مجموعهای خوب کار میکند و نتیجه میگیرد، نیازی به تغییرات نیست. فکر میکنم آقای سلطانیفر (وزیر ورزش) و دوستان دیگری که در رأس کار قرار میگیرند، عملکرد را مد نظر قرار خواهند داد. الان شرایط بسیار خوبی در باشگاه و تیم حاکم است و وقتی به آرامش و مسائل مالی و مدیریتی این مجموعه نگاه میکنم، فکر نمیکنم چنین چیزی در تفکراتشان بگنجد.
پیشکسوت سرخپوشان در ادامه اضافه کرد: علی اکبر طاهری هر کاری را که بخواهند انجام بدهند ابتدا در هیأت مدیره مطرح میشود. ما در هیأت مدیره مشاوره میدهیم و مشاوره میگیریم و سعی میکنیم در هر موردی از افراد حقوقی گرفته تا حسابداری و دیگر مسولان امر، کلیه جوانب کار را بررسی کنیم. سپس در هیأت مدیره آن موضوع تصمیمسازی و برای انجام پافشاری و تا مرحله اجرا و بعد از اجرا هم کنترل میکنیم. همیشه گفتهام که چقدر خوب است که جلسات هیأت مدیره به صورت آنلاین برگزار شود تا هواداران بدانند چه تصمیماتی گرفته میشود.
محمدرضا زادمهر در پایان افزود: من معتقدم اعضای هیأت مدیره پرسپولیس میلیونها هوادار هستند که در تصمیمسازیها شرکت میکنند. یعنی همه آنها میتوانند در هیأت مدیره باشند. هیچ فرقی نمیکند چون همه ما یک دغدغه داریم آن هم مسیر پیشرفت پرسپولیس است. هر کس راهکار و راه حلی برای بهتر پیمودن این مسیر دارد، باید پیش بیاید. همه درها بروی آنها باز است.
نظر شما