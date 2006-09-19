آسيب هاي اجتماعي اولويت بندي شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، رضا صفري ، پژوهشگر اين تحقيق در كارگروه اجتماعي استان مركزي افزود: ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم ، طلاق ، اختلاس و ارتشاء ، سرقت و زنان فاسد از ديگر اولويت ها در آسيب هاي اجتماعي استان است.

وي ، دلايل بروز ناهنجاري هاي اجتماعي استان را ، بيكاري و مشكلا ت اقتصادي خواند و گفت: زمينه مستعد براي رشد و بروز اين ناهنجاري ها ، خانواده ها هستند.

صفري با اشاره به اينكه خانواده ها نقش مهمي در رشد و تربيت انسان هاي سالم آينده دارند ، افزود: يك چهارم عوامل گرايش به انحراف ها ، وجود انحراف و از بين رفتن قبح گناه در اين خانواده ها است.

وي تصريح كرد: آسيب هاي اجتماعي گستره اي فراتر از جرائم در كشور دارند و همين امر باعث پيچيدگي آسيب هاي اجتماعي شده است.

صفري با اشاره به اينكه راهكارهاي كاهش آسيب ها نيز تدوين شده است ، اضافه كرد: 63 درصد زندانيان زير 35 سال هستند كه نيمي از آنان براي بار دوم است كه به زندان افتاده اند.

اين محقق و پژوهشگر ، پايين بودن احساس ديني را از عوامل مهم ديگر درگير شدن با آسيب اجتماعي عنوان كرد و افزود: محيط اجتماعي نامناسب نيز يكي از عوامل مهم انحراف است.

در ادامه اين جلسه ، معاون سياسي امنيتي استان مركزي ، اوليت بندي بر اساس نياز استان در مورد تصويب طرح هاي پژوهشي كارگروه اجتماعي استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: كار اجتماعي بر اساس تحقيقات مستند است كه مي تواند به بازدهي فعاليت هاي اجتماعي در جامعه پاسخ دهد و ثمرات آن را افزايش دهد.

علي قرباني افزود: در عين حال يكي از مسائل مهم اجتماعي ، كاربرد تحقيقات اجتماعي از سوي مديران است.

وي با تاكيد بر نيازسنجي ، تصريح كرد: يكي از طرح هاي كاربردي مي تواند راهكارهاي استفاده از پژوهش ها باشد.