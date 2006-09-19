ارزيابي فعاليت استانداران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمد مير باقري رئيس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي استان مركزي با بيان اين مطلب، اظهار داشت: اين كار از سوي توسعه منابع انساني و امور استانهاي نهاد رياست جمهوري در حال انجام است و در اين راستا دكتر ذبيحي به استان مركزي و برخي استانها سفر كرده است.

ميرباقري با بيان اينكه دولت نهم اهدافي دارد كه استانداران بايد به آن تحقق ببخشند و اين ارزيابي ها در اين زمينه صورت گرفته است، تصريح كرد: تحقق شعارها و اهداف دولت مبني بر عدالت محوري،‌ خدمت بهترو سازندگي با حضور استانداراني چون شخص رئيس جمهور ميسر است .