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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

رئيس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در استان مركزي:

ارزيابي فعاليت استانداران ادامه دارد

فعاليت استانداران در استانها در حال ارزيابي است و طي چند روز گذشته دكتر ذبيحي معاون رئيس جمهور در اين باره سفري به استان مركزي انجام داده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمد مير باقري رئيس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي استان مركزي با بيان اين مطلب،  اظهار داشت: اين كار از سوي توسعه منابع انساني و امور استانهاي نهاد رياست جمهوري در حال انجام است و در اين راستا دكتر ذبيحي به استان مركزي و برخي استانها سفر كرده است.

 

ميرباقري با بيان اينكه دولت نهم اهدافي دارد كه استانداران بايد به آن تحقق ببخشند و اين ارزيابي ها در اين زمينه صورت گرفته است، تصريح كرد: تحقق شعارها و اهداف دولت مبني بر عدالت محوري،‌ خدمت بهترو سازندگي با حضور استانداراني چون شخص رئيس جمهور ميسر است .

کد مطلب 382272

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