باسوادی در اردبیل ۶۰ درصد افزایش یافته است

دیوان اکبری فر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قبل از انقلاب ۳۱ درصد از مردم اردبیل برخوردار از سواد بودند اما در حال حاضر در گروه سنی ۱۰-۴۹ سال ۹۱ درصد برخوردار از سواد هستند.

وی با بیان اینکه در گروه سنی شش سال و بالاتر نیز میزان سوادآموزی ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد، ادامه داد: این در حالی است که میانگین رشد سوادآموزی کشور در قبل و بعد از انقلاب ۳۷ درصد است.

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: در حال حاضر میزان برخورداری از سواد در گروه سنی شش سال و بالاتر کشور ۸۴.۸ است و استان اردبیل ۴.۱ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است.

اکبری فر متذکر شد: در واقع هر چند در میزان سوادآموزی عقب هستیم اما در رشد سوادآموزی پیشتازتر از میانگین کشوری قرار گرفته‌ایم.

وی افزود: در گروه سنی ۱۰-۴۹ سال که جامعه هدف سوادآموزی است میانگین کشوری ۹۲.۹ بوده و استان ۹۱ درصد است که باز کمتر از میانگین کشور هستیم.

وی با تأکید به اینکه دلایل متعددی در وضعیت سوادآموزی شهروندان اردبیلی دخیل است، تأکید کرد: عمده دلیل آن میزان بی‌سوادی بالای زنان در قبل از انقلاب است.

به گفته معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش استان برخورداری از سواد زنان استان در قبل از انقلاب ۱۴.۶ بود که در سرشماری سال ۹۰ در گروه سنی شش سال و بالاتر به ۷۴.۵ درصد رسیده است.

اکبری فر با اذعان به اینکه در گروه سنی ۱۰-۴۹ سال نیز این رقم به ۸۷ درصد رسیده است، تأکید کرد: در عین حال عامل مؤثر دیگر میزان برخورداری از سواد مناطق روستایی است که قبل از انقلاب ۲۶ درصد بود و در سرشماری سال ۹۰، ۸۶ درصد محاسبه شده است.

وی تأکید کرد: فاصله سواد استان با میانگین کشوری نیز در شش سال و بالاتر از ۱۷ درصد در قبل از انقلاب به چهار درصد در آخرین سرشماری سال ۹۰ رسیده است.

وی با بیان اینکه در گروه سنی ۱۰-۴۹ سال نیز فاصله سواد به ۱.۵ درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: در جامعه هدف سوادآموزی فاصله سواد زنان و مردان از ۳۱.۵ درصد در قبل از انقلاب به هفت درصد در سرشماری سال ۹۰ رسیده است.