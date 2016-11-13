به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز بوشهر، غلامعباس حسینی اظهار داشت: شرکت گاز استان بوشهر با هدف کاهش مصرف سوخت‌های میان تقطیر، حجم تحویل گاز به نیروگاه‌ها را افزایش داده و در شش ماه امسال بیش از یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون مترمکعب گاز به این بخش از مصرف تحویل داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر افزود: این میزان گاز مصرفی در نیروگاه‌های تشان، بعثت و بوشهر مصرف شده که در مجموع معادل ٢۶ درصد از گاز مصرفی استان است.

حسینی افزود: گازرسانی به صنایع مولد از جمله نیروگاه ها، کارخانه های سیمان، واحدهای تولیدی اشتغال زا و … با هدف جایگزینی سوخت پاک با دیگر سوختهای فسیلی از جمله مهمترین اولویت‌های این شرکت است.