پیروزی آبادگران و پناه آفرین و چهارمین برد متوالی برای هنگ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم و ماقبل پایانی از مرحله دوم و نهایی لیگ فوتبال جوانان استان قم برگزار شد و تیم فوتبال هنگ با کسب یک پیروزی دیگر در آستانه فتح جام قرار گرفت.



در این مسابقات که شنبه شب در ورزشگاه تختی قم برگزار شد تیم فوتبال هنگ صدرنشین مرحله نهایی در دیدار برابر سیاه جامگان با ۸ گل حریف خود را خرد کرد و با کسب ۱۲ امتیاز و فاصله ۳ امتیازی نسبت به نزدیک‌ترین تعقیب کننده خود برای قهرمانی به یک امتیاز دیگر نیاز دارد.



در دیدار هنگ و سیاه جامگان، دقایق ابتدایی بازی با فشار نسبی سیاه جامگان آغاز شد و این تیم صاحب یکی دو موقعیت در پشت محوطه تیم هنگ شد اما رفته رفته تیم هنگ بازی را در اختیار گرفت و توانست در دقیق ۱۵ بازی، توسط میرزا زاده به گل اول برسد.



در ادامه چند موقعیت گل توسط مهدی لطفی بازیکن هنگ خلق شد که با پاس گل زیبای مهدی لطفی، محمد اسماعیل گل در دقیقه ۲۵ گل دوم هنگ را وارد دروازه حریف کرد و سپس با گل سبحان مهربان، نیمه اول سه بر صفر به سود هنگ به پایان رسید.



در نیمه دوم هنگ بازی هجومی خود را از زمان آغاز این نیمه از سر گرفت و توانست در دقیقه ۴۸ توسط محمد اسماعیل گل، گل چهارم خود را به ثمر برساند ضمن این که در دقایق ۶۲ و ۷۰ علی اسلام بیگی ۲ گل دیگر برای هنگ به ثمر رساند.



مهدی لطفی در دقیقه ۷۷ و محمدرضا غلامی در دقیقه ۸۴ سایر گلزنان هنگ در این بازی بودند تا هنگ برابر حریف جشنواره‌ای از گل به راه بیندازد و با توجه به تفاضل گل بالای هنگ، این تیم را باید از حالا قهرمان لیگ جوانان و نماینده قم در مسابقات جوانان کشور دانست.



در سایر بازی‌ها هما برابر پناه آفرین حرفی برای گفتن نداشت و ۶ بر صفر شکست خورد و در بازی آبادگران و پیمان نیز همین نتیجه رقم خورد و آبادگران پیروزی دیگری به دست آورد تا به رده سوم جدول ۶ تیمی مرحله دوم لیگ صعود کند.