نتیجه مذاکره وزارت ارتباطات با صدا وسیما برای پخش ویدئوهای آنلاین

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت شرکت هایی که سرویس ویدیوی آنلاین ارائه می کنند و شکایت سازمان صدا و سیما از یکی از این سرویس دهندگان اظهار داشت: به نمایندگی از وزیر ارتباطات مذاکراتی با ریاست سازمان صدا و سیما داشتیم تا به این مقوله رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه موضوع مربوطه به زمان مدیریت سابق سازمان صدا و سیما مربوط می شد، ادامه داد: موضوع بر سر شکایتی بود که در مورد استفاده از محتواهای صدا و سیما بر روی یکی از سایت های ویدیوهای آنلاین در کشور پخش می شد. در این رابطه ریاست فعلی سازمان صدا و سیما خیلی شفاف و باز با مساله برخورد کردند و قول دادند به این مساله رسیدگی کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه دکتر علی عسکری نگاه ایجابی برای حل این مساله دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه توسعه سرویس ویدیوی آنلاین در جهت ایجاد فضا برای توسعه شبکه ملی اطلاعات الزامی است، مقرر شد مشکل سرویس دهی این شرکت ها حل شود و نتیجه مذاکرات صورت گرفته با سازمان صدا و سیما مثبت بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد: وزارت ارتباطات در مورد شرکت های ارائه دهنده خدمات ویدیوی آنلاین نقشی ندارد و متولی سرویس های ویدیویی در بخش ویدیوی درخواستی (VOD) وزارت ارشاد و در حوزه برودکستینگ، سازمان صدا و سیما هستند اما از آنجایی که این سرویس‌ها در مقوله شبکه ملی اطلاعات از جمله سرویس های کاربردی محسوب می شوند، وزارت ارتباطات با دید حمایتی به این موضوع نگاه می کند و از این رو برای تسهیل خدمات دهی در این حوزه ورود کرده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات وظیفه ای برای ورود به مقررات گذاری در حوزه محتوای آنلاین ندارد و طبیعتا این موضوع باید از طریق مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد حل شود البته ما نیز کمک می کنیم تا این فرآیند تسهیل شود.

آذری جهرمی ارائه سرویس IPTV را مانند دیگر سرویس های ویدیویی دانست که تکلیف مقررات گذاری با آن مطابق قانون با سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد است و ادامه داد: البته اختلاف نظرهایی میان این دو نهاد در این حوزه وجود دارد که این موضوع باید در مرکز ملی فضای مجازی به شور گذاشته شود تا راه حلی برای ارائه این خدمات تدوین شود.

وی با انتقاد از شرایط موجود در این حوزه که مانع سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی شده است، تاکید کرد: این موضوع باعث ایجاد وقفه در رشد شبکه ملی اطلاعات شده است و امیدواریم با همدلی بین این مجموعه ها این اختلافات حل شود و ما شاهد رشد محتوای داخلی در حوزه ویدیوی آنلاین باشیم.

آذری جهرمی ادامه داد: امروزه در عرصه اپراتورهای موبایل در دنیا کف میزان ترافیک ویدیویی به طور متوسط حدود ۶۰ درصد است که در ایران در بهترین شرایط ترافیک ویدیویی در شبکه حدود ۱۰ درصد را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که سرویس های ویدیویی در کشور به شدت پتانسیل افزایش دارد باید تصمیم نهایی برای ارائه این خدمات گرفته شود تا کیفیت محتوای داخلی در حوزه ویدیو افزایش یابد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با حل این مشکل نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات محتوایی ویدیو تسهیل و جایگاه رگولاتوری در حوزه محتوای آنلاین مشخص شود.