بنيانگذار علم جنگل شناسي ايران در گذشت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، وي كه متولد سال 1301 در تهران بود، موسس اولين دانشكده منابع طبيعي ايران محسوب مي شود.

دكتر حجازي در سال 1345 به عنوان اولين رئيس دانشكده منابع طبيعي (جنگلداري) منصوب شد و از همين رهگذر خدمات شايسته اي به دانشجويان علاقه مند در اين زمينه عرضه كرد.

چاپ 14 جلد كتاب، ارائه بيش از صدها مقاله پژوهشي و عملي به زبان هاي فرانسه، انگليسي و فارسي در مجلات معتبر داخلي و بين المللي و بيش از 50 سخنراني در كنفرانس هاي بين المللي داخل و خارج از كشور بخشي از فعاليت هاي اين استاد فقيد است.

آخرين تاليف زنده ياد حجازي تحت عنوان "درد دل دانشجو" براي طرح مشكلات دانشجويان منتشر شده است.

مراسم تشييع پيكر اين عالم فرزانه امروز برگزار مي شود.