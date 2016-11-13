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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۷

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول:

افزایش ساخت و سازها در حریم رودخانه دز نگران کننده است 

افزایش ساخت و سازها در حریم رودخانه دز نگران کننده است 

دزفول - رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: افزایش ساخت و سازها در حریم رودخانه دز نگران کننده است چون پساب آنها تهدیدی برای حیات رودخانه محسوب می شود.

فرهاد قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر پنج رودخانه کشور از جمله رودخانه های کرج، جاجرود و کن جزو رودخانه های حفاظت شده کشور محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه هیچ کدام از رودخانه های استان خوزستان در لیست مذکور قرار ندارند، افزود: با توجه به اهمیت رودخانه دز با آبی زلال و شیرین و سرشاخه بودن کارون، دبی و آورد رودخانه و دیگر مباحث زیست شناسی گزارش علمی رودخانه دز به سازمان محیط زیست ارسال شده است.

قلی نژاد بیان کرد: در صورت تائید رودخانه دز می توان با بهترین شیوه ها با هر گونه تصرف حریم و بستر رودخانه و همچنین ساخت و سازها در حاشیه این رودخانه مقابله کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: بنابراین پرونده رودخانه دز به سازمان محیط زیست کشور ارسال شده تا در صورت تائید این رودخانه در فهرست رودخانه های حفاظت شده کشور قرار گیرد.

قلی نژاد یادآور شد: در ماه های گذشته برخی افراد شناخته شده اقدام به حمل مصالح ساختمانی از جمله بلوک و سیمان به منطقه گردشگری چال کندی رودخانه دز کرده و اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز و غیر اصولی در حریم رودخانه کردند که افزایش این اقدام نگران کننده است چرا که در آینده پساب این ساخت و سازها به رودخانه دز سرازیر شده و تهدیدی جدی برای حیات رودخانه محسوب می شود.

وی در خصوص دستاوردهای کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز در سال گذشته توضیح داد: ساماندهی فاضلاب رستوران های ساحلی، تعمیر و بازسازی ایستگاه پمپاژ فاضلاب شرق دزفول، پایش ماهانه رودخانه دز توسط اداره محیط زیست، فعال کردن کمیته علمی رودخانه دز در دانشگاه جندی شاپور و انجام پروژه مطالعاتی جلبک ها توسط انجمن آوان سبز با همکاری شهرداری از جمله دستاوردهای این کارگروه در سال گذشته بود.
 

کد مطلب 3822755

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