تداوم صدرنشینی تیم پیام و برتری صبا و عقاب مقابل حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ نونهالان زیر ۱۳ سال استان قم روز شنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و تیم‌های عقاب پردیسان، المپیاد، سیاه جامگان و سپید زاگرس حریفان خود را شکست دادند.



در این مسابقات که با حضور ۱۵ تیم در ۲ گروه برگزار می‌شود تیم‌های پیام، پیمان، سفید زاگرس، آریا، هنگ، سپاهان، شاهین و المپیاد در گروه اول و تیم‌های عقاب پردیسان، هما، صبا، سیاه جامگان، پناه آفرین، سهیل و سفیر گفتمان در گروه دوم قرار دارند.



در مسابقات برگزار شده تیم فوتبال المپیاد توانست با نتیجه ۳ بر صفر پیمان را شکست دهد و دیدار تیم‌های پیام و هنگ در پایان با برتری ۲ بر صفر به اتمام رسید تا این تیم با کسب یک پیروزی دیگر صدرنشینی خود را در گروه یک تداوم بخشد.



در ادامه بازی‌های گروه یک تیم فوتبال آریا موفق شد ۲ بر صفر برابر تیم سپاهان به برتری برسد و مسابقه تیم‌های شاهین و سپید زاگرس که از جذابیت بالایی نیز برخوردار بود در نهایت با برتری ۲ بر یک تیم شاهین به انتها رسید.



در گروه دوم نیز ۳ بازی برگزار شد که در یکی از بازی‌ها تیم صبا توانست در یک بازی فشرده ۲ بر یک از سد سهیل گذشته و با کسب این پیروزی و به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده بندی گروه دوم قرار گیرد.



عقاب پردیسان در ادامه روند مثبت خود موفق شد ۳ بر صفر از سد پناه آفرین عبور کند و هما نیز با برتری ۲ بر یک بر سفیر گفتمان نخستین پیروزی این فصل خود را به دست آورد.



در جدول گروه یک این مسابقات پیام، سپید زاگرس و المپیاد به ترتیب با ۱۰، ۹ و ۹ امتیاز اول تا سوم هستند و در گروه دوم نیز تیم‌های صبا، سیاه جامگان و عقاب پردیسان ۳ تیم ۹ امتیازی هستند که در رده‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند البته سیاه جامگان یک بازی کمتر از رقبای خود دارد.