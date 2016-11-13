به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ نونهالان زیر ۱۳ سال استان قم روز شنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و تیمهای عقاب پردیسان، المپیاد، سیاه جامگان و سپید زاگرس حریفان خود را شکست دادند.
در این مسابقات که با حضور ۱۵ تیم در ۲ گروه برگزار میشود تیمهای پیام، پیمان، سفید زاگرس، آریا، هنگ، سپاهان، شاهین و المپیاد در گروه اول و تیمهای عقاب پردیسان، هما، صبا، سیاه جامگان، پناه آفرین، سهیل و سفیر گفتمان در گروه دوم قرار دارند.
در مسابقات برگزار شده تیم فوتبال المپیاد توانست با نتیجه ۳ بر صفر پیمان را شکست دهد و دیدار تیمهای پیام و هنگ در پایان با برتری ۲ بر صفر به اتمام رسید تا این تیم با کسب یک پیروزی دیگر صدرنشینی خود را در گروه یک تداوم بخشد.
در ادامه بازیهای گروه یک تیم فوتبال آریا موفق شد ۲ بر صفر برابر تیم سپاهان به برتری برسد و مسابقه تیمهای شاهین و سپید زاگرس که از جذابیت بالایی نیز برخوردار بود در نهایت با برتری ۲ بر یک تیم شاهین به انتها رسید.
در گروه دوم نیز ۳ بازی برگزار شد که در یکی از بازیها تیم صبا توانست در یک بازی فشرده ۲ بر یک از سد سهیل گذشته و با کسب این پیروزی و به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده بندی گروه دوم قرار گیرد.
عقاب پردیسان در ادامه روند مثبت خود موفق شد ۳ بر صفر از سد پناه آفرین عبور کند و هما نیز با برتری ۲ بر یک بر سفیر گفتمان نخستین پیروزی این فصل خود را به دست آورد.
در جدول گروه یک این مسابقات پیام، سپید زاگرس و المپیاد به ترتیب با ۱۰، ۹ و ۹ امتیاز اول تا سوم هستند و در گروه دوم نیز تیمهای صبا، سیاه جامگان و عقاب پردیسان ۳ تیم ۹ امتیازی هستند که در ردههای اول تا سوم قرار گرفتهاند البته سیاه جامگان یک بازی کمتر از رقبای خود دارد.
در هفته چهارم لیگ فوتبال نونهالان قم رخ داد؛
تداوم صدرنشینی تیم پیام و برتری صبا و عقاب مقابل حریفان
قم - هفته چهارم لیگ فوتبال نونهالان قم با تداوم صدرنشینی پیام و برتری صبا و عقاب مقابل حریفان پایان یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ نونهالان زیر ۱۳ سال استان قم روز شنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و تیمهای عقاب پردیسان، المپیاد، سیاه جامگان و سپید زاگرس حریفان خود را شکست دادند.
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