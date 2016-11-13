وجودپیوست فرهنگی برای تمامی فعالیت های عمرانی و اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری شامگاه شنبه در مراسم معرفی اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی و ادبی قلم هورامان در سنندج که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: وجود پیوست فرهنگی برای تمامی فعالیت ها و برنامه ها در استان کردستان یک نیاز لازم و ضروری است.

وی افزود: در شهرداری سنندج طی دو سال اخیر تلاش شده است که تمامی فعالیت ها و برنامه ها به ویژه در حوزه عمرانی و خدماتی پیوست فرهنگی داشته باشند، چرا که این مهم یک نیاز لازم و ضروری است.

شهردار سنندج با بیان اینکه کردستان فرهنگی را باید در عمل نشان دهیم، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر خود در سال ۸۸ به کردستان، این استان را فرهنگی عنوان کردند و به همین دلیل باید به برنامه های فرهنگی در کردستان به صورت ویژه توجه شود.

وی با اظهار خوشحالی از عضویت در هیات مدیره موسسه فرهنگی و ادبی قلم هورامان، یادآور شد: هورامان دارای ظرفیت های بسیار خوبی در تمامی حوزه هاست و باید از این ظرفیت ها به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرد.

فخری به زبان و موسیقی در هورامان به عنوان دو ویژگی اصلی آن اشاره کرد و یادآور شد: معرفی ظرفیت های این دو حوزه و همچنین تلاش برای توسعه و تقویت فعالیت ها در حوزه زبان هورامی به صورت ویژه از سوی این موسسه دنبال می شود.

فردین زمانی عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این جلسه با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت های بالای فرهنگی منطقه هورامان، عنوان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی در حوزه ظرفیت های مختلف منطقه هورامان یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

وی از آمادگی شورای اسلامی شهر سنندج برای حمایت از فعالیت ها و برنامه های موسسه فرهنگی و ادبی فلم هورامان، گفت: ما در گذشته نیز در شورای اسلامی حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی را در اولویت قرار داده ایم و در حال حاضر نیز این آمادگی وجود دارد تا از فعالیت ها و برنامه های این چنین حمایت کنیم.

در ادامه این مراسم هفت عضو هیات مدیره انجمن قلم هورامان معرفی شدند و حکم مسئولیت آنها با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تقدیم شد.