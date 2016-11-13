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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۸

با هدف توسعه میادین روسیه صورت می‌گیرد؛

سرمایه‌گذاری نفتی۵۰میلیارد دلاری کانادا در روسیه/توسعه میادین چچن

سرمایه‌گذاری نفتی۵۰میلیارد دلاری کانادا در روسیه/توسعه میادین چچن

کانادا به منظور توسعه میدان‌های نفتی روسیه، گسترش فناوری‌های پاک و ساخت پالایشگاه‌ و خط لوله در این کشور، توافقنامه‌ای به ارزش ٥٠ میلیارد دلار با یک شرکت روسی امضا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبری آر تی (راشا تودی) ، شرکت فناوری مهندسی «گنویل» کانادا سرمایه‌گذاری‌های خود را با ١٥ میلیارد دلار در پروژه‌های نفتی جمهوری چچن در جنوب روسیه آغاز خواهد کرد.

نماینده گنویل گفت: ما آمادگی داریم زیرساختهای حوزه نفت روسیه را توسعه دهیم. و اعتقاد داریم که تولید نفت این کشور از این طریق افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت روسی نیز گفت: با امضای این موافقتنامه و اجرای آن، میادین نفتی روسیه توسعه می‌یابد و پالایشگاهی به ظرفیت سه تا ٦ میلیون تن ساخته خواهد شد.

والری نستروف، تحلیلگر بانک اسپربانک که بزرگ‌ترین بانک روسیه از لحاظ دارایی است، هم در این ارتباط گفت: با وجود آنکه گنویل شرکت شناخته شده‌ای نیست، با این وجود حجم سرمایه‌گذاری این شرکت در روسیه بسیار بالاست و می‌تواند برابر مجموع سرمایه‌گذاری سالانه حوزه سوخت و انرژی در روسیه باشد.

کد مطلب 3822772

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