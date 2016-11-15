تماشای «دیلیتینگ در حال استمراری» در یک جعبه/ به دنیای ذهن بروید

مریم کتان فروش کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینستالیشن «دیلیتینگ در حال استمراری» گفت: «دیلیتینگ در حال استمراری» یک ویدیو آرت انیمیشن است. ما برای نمایش این انیمیشن از چهار صفحه نمایش استفاده کرده ایم که بیننده داخل یک باکس نمایشی قرار می گیرد و انیمیشن مورد نظر را می بیند.

وی با اشاره به اینکه اینستالیشن به معنای چیدمان ویدیو است، تاکید کرد: در واقع ویدیو اینستالیشن یک فرمت هنری شناخته شده در جهان است.

کتان فروش توضیح داد: کارگردانی و نویسندگی این انیمیشن چهار دقیقه‌ای را من برعهده داشته‌ام ولی ساخت آن به صورت گروهی انجام شده است. این اثر یک انیمیشن آبستره است و موضوع کلی آن درباره شبیه سازی حد فاصل زمانی است که می خواهیم یک چیزهایی را فراموش کنیم تا زمانی که به طور کامل فراموش شود.

وی ادامه داد: این گونه می توان گفت که این انیمیشن به نوعی تناظری میان هارد دیسک موبایل و ذهن است که تصویرسازی شده است.

این کارگردان جوان بیان کرد: «دیلیتینگ در حال استمراری» متناسب با یک صندوق پیام گیر (اینباکس) گوشی موبایل طراحی شده است. فضامندی عینی اثر و وقوع در یک چند وجهی حقیقی تمهیدی است برای قدرت بخشی به تداعی المانی که حضور بدن در آن به لحاظ فیزیکی ناممکن است.

وی توضیح داد: در این انیمیشن امکانی برای خلق جهانی ناآشنا و ناکجا آبادی که بنا دارد توهمی از فضای میان ذهن و هارددیسک پدید آورد، به وجود آمده است. این طرح تجربه ای در استفاده از انیمیشن انتزاعی و موشن گرافی با نمایش پارارل ویدیو در فضای محصور است که سعی بر نمایش ایماژی از تکه های نادیده ای از زمان دارد.

کتان فروش با اشاره به اینکه «دیلیتینگ در حال استمراری» پیش از این در «کلگری» کانادا به نمایش در آمده است، گفت: این انیمیشن پیش از یک سال پیش ساخته شد و تولید آن از ایده تا ساخت نزدیک به ۸ ماه به طول انجامید.

«دیلیتینگ در حال استمراری» در بخش جنبی سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمد.