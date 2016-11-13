پیروزی صبا بر استقلال شگفتی نیست/ ناراحت هستیم اما نگران نیستیم

ساکت الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار پیش روی این تیم با استقلال در رقابت های جام حذفی که روز جمعه برگزار خواهد شد گفت: این بازی را می توان یکی از بازی های حساس مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی دانست. چون تنها دو بازی در این مرحله انجام می شود که هر دو سوی آن تیم های لیگ برتری هستند که یکی از آن دو بازی همین است.

وی در خصوص میزبانی استقلال گفت: به شخصه از این موضوع راضی هستم. چون این بازی اولین بازی استقلال بعد از درگذشت مرحوم پورحیدری است. حتما استقلالی‌ها برنامه‌های خاصی برای بزرگداشت آن مرحوم دارند. انجام این بازی در ورزشگاه آزادی باعث می‌شود که این برنامه‌ها بهتر اجرا شده و حرمت منصورخان بیشتر حفظ شود.

مربی سابق استقلال افزود: مرفاوی را که همه می‌شناسند و می‌دانند او سال‌ها برای استقلال بازی و مربیگری کرده. ضمن این که من هم استقلالی هستم. گذشته از این که دو مقطع افتخار حضور در کادر فنی تیم استقلال را داشتم، خودم هم به شخصه استقلال را دوست دارم و یک استقلالی هستم. اما این موضوع باعث نمی شود تا مسئولیتی که در تیم صبا داریم را فراموش کنیم.

الهامی خاطر نشان ساخت: احساسات به جای خود، بازی و رقابت به جای خود. ما استقلالی هستیم و استقلال را هم دوست داریم. اما الان تحت قرارداد صبا هستیم و نسبت به این تیم مسئولیت داریم. اجازه نمی دهیم احساسات ما باعث شود به مسئولیت مان خدشه وارد کند.

مربی تیم صبا گفت: لازم نیست یادآوری کنم که جام حذفی جام شگفتی هاست. البته پیروزی احتمالی صبا بر استقلال اصلا شگفتی نیست. چون دو تیم در لیگ برتر حضور دارند و از قوای تقریبا برابر برخوردارند. منظور من این بود در جامی که هر تیمی می‌تواند هر تیمی را ببرد، اصلا بعید نیست که صبا هم بتواند استقلال را ببرد. حتی در تهران.

وی در خصوص جایگاه تیم صبا در جدول رده بندی گفت: ما بابت جایگاه تیم در جدول ناراحت هستیم اما نگران نیستیم. فشردگی امتیازات در جدول بسیار زیاد است. مثلا تیم ما که در رده پانزدهم قرار گرفته ۹ امتیاز دارد و تیم رده هشتم جدول که ذوب آهن باشد ۱۲ امتیازی است. یعنی تفاوت به اندازه فقط یک بازی است.

الهامی در پایان گفت: پس جایگاه ما در جدول نمی‌تواند خیلی نگران کننده باشد. البته ما باید تلاش کنیم تا از این جایگاه جدا شویم چون ادامه حضور تیم صبا در این جایگاه می تواند خطرناک باشد.