دكتر محمد مهدي مظاهري يك استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهارات خصمانه و تداوم تهديدها، تمايل اتحاديه اروپا براي ادامه گفتگوها و نشست اعضاي كشورهاي غيرمتعهدها معروف به (نم) را از بررسي هاي اخير و تلاش هاي طرفين منازعه در نشست شوراي حكام آژانس انرژي هسته اي براي اثبات موضوع برتر خويش برشمرد و تاكيد كرد: به رغم گشايش فاز ديپلماسي ميان ايران و اتحاديه اروپا، آمريكا همچنان مصر است كه از طريق شوراي امنيت امكان تحريم هاي اقتصادي عليه ايران مهيا گردد.

وي افزود: جان بولتون نماينده دائمي آمريكا در سازمان ملل در اظهاراتي خصمانه عليه ايران براي منصرف نمودن افكار عمومي مردم دنيا از معيارهاي دوگانه آمريكا در برخورد با مسائل هسته اي خاورميانه، تهديد نمود كه در صورت عدم ايجاد اجماع بين المللي عليه ايران اين كشور به شكل يكجانبه نسبت به تحريم ايران اقدام خواهد كرد.

مظاهري ادامه داد: غني سازي اورانيوم در ايران برخلاف مفاد NPT بوده و تداوم اين مسير ازسوي ايران به انزاوي بين الملل آن خواهد انجاميد. وي در عين حال گفت: ضرورتي براي اقدام سريع عليه ايران نمي بينند.

اين استاد دانشگاه همچنين بر اين اعتقاد است كه به رغم تلاش هاي گسترده دولتمردان كاخ سفيد در ايجاد اجماع بين المللي براي جلوگيري از پيشرفت هاي هسته اي ايران، اقدامات يكجانبه و تبعيض آميز آنان به انزواي بين المللي اين كشور انجاميده است.

مظاهري تصريح كرد: اين تلاش هاي گسترده درحالي است كه كارشناسان مسائل سياسي با اشاره به شكاف عميق ميان گروه 1+5 و ديدگاه هاي متفاوت حاكم بر شوراي امنيت، اعلام مي دارند تحولات اخير و موضع گيرهاي روسيه و چين و تمايل اروپا بر تداوم مذاكرات نشان مي دهد كه دوران كدخدايي آمريكا در جهان بسر آمده و اين كشور نمي تواند با تكرار اتهامات بي پايه به امتيازگيري سياسي از ايران بپردازد.

وي ادامه داد: تمايل اتحاديه اروپا براي ادامه گفتگو و ملاقات اخير سولانا با لاريجاني طبعا ناشي از اهميتي است كه اين مناسبات از جهات مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي براي هر يك از طرفين دارد.

مظاهري همچنين پافشاري ايران بر حقوق هسته اي خويش با استناد به بند 4 NPT و تمايل براي رفع سوءتفاهمات از طريق گفتگو با طرفين اروپايي را نشان از تلاش سازنده ايران براي خنثي سازي اقدامات مخرب آمريكا در عرصه بين المللي خواند و اظهار داشت: امر مسلم اين است كه اروپا به دليل ملاحظات سياسي و اقتصادي و نيز نقش ايران به عنوان بازيگر تاثيرگذار و توانمند بين المللي خواهان گسترش بحران و چالش با ايران نيست، لذا كشورهاي اروپايي ها در تلاشند از طريق گفتگو ضمن فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي رفع نگراني هاي جهاني نسبت به مسائل هسته اي ايران، امكان همكاري بيشتر با آن را در موضوعات مختلف فراهم سازند.

وي افزود: بايد در نظر داشت از نظر اتحاديه اروپا، روابط نزديك با ايران با توجه به نقش محوري و امتيازات ژئوپولتيكي آن، متضمن حضور فعال تر و كم چالش تر اتحاديه اروپا در مناطق استراتژيكي نظير خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز است.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از گفتگوي خود با "مهر" با اشاره به نشست اعضاي كشورهاي غيرمتعهدها و حمايت از برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران مي افزايد: حمايت گروه نم نشان مي دهد كه اعضاي جنبش غيرمتعهدها موافق سياست هاي يكجانبه و تبعيض آميز آمريكا در جهان نيستند چرا كه رفتار گزينشي در مسائل هسته اي و حمايت آشكار از فعاليت هاي رژيم صهيونيستي و تاكيد بر فعاليت هاي صلح آميز ايران نشانگر دروغ بودن ادعاي مقامات كاخ سفيد در ايجاد خاورميانه عاري از تسليحات هسته اي است.

مظاهري افزود: اظهارنظر اعضاي غيرمتعهدها نشان داد كه ايران در مسائل هسته اي قرباني تبعيض شده است، از اينرو تلاش كاخ سفيد و مقامات صهيونيستي در ايجاد اركستر جهاني بر عليه ايران با ناكامي بزرگي مواجه گشته است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: با شرايط كنوني به نظرمي رسد تداوم مذاكرات با كشورهاي منطقه از يك سو و رايزني ها فشرده با سران اتحاديه اروپا ازسوي ديگر بتواند ضمن كاستن از فشارهاي سياسي آمريكا، شرايط را براي حل وفصل عادلانه موضوع هسته اي ايران فراهم سازد، زيرا شرايط بعد از نشست شوراي حكام و موضع گيري هاي مثبت اعضاي جنبش عدم تعهد، به گونه اي پيش رفته كه زمينه را براي حل وفصل نهايي پرونده هسته اي ايران فراهم ساخته است.

مظاهري در پايان تصريح كرد: تلاش هاي همسو و گسترده آمريكا و رژيم صهيونيستي در انتخاب گزينه تحريم و برخورد با ايران بي اثر گشته است چرا كه شرايط بحراني منطقه، بدليل تداوم نا امني ها در عراق و افغانستان و نيز انزواي هر چه بيشتر رژيم صهيونيستي در منطقه، به دليل شكست از حزب الله لبنان امكان ماجراجويي سياسي را از آنان سلب نموده است و از طرفي ديگر اصرار مقامات آمريكايي براي رويارويي عملي با ايران، به تخريب هر چه بيشتر موقعيت واشنگتن نزد افكار عمومي منجر خواهد شد.



