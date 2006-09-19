عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

-"ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با "زيپي ليوني" وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي درنيويورك براي ارائه تلاش به منظورآزادي نظامي صهيونيستي به توافق رسيد.

-محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد: هنوز درمورد آغازمذاكرات بين ايران و اتحاديه اروپا به منظورحل اختلافات موجود درمورد مسئله هسته اي ايران اميدواراست.

-نظاميان ارتش رژيم صهيونيستي صبح امروزيك فعال فلسطيني را در روستاي سانوردر نزديكي نابلس درشمال كرانه باختري به شهادت رساندند.

-"احمد ابوالغيط " وزيرامورخارجه مصربا "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل متحد درمورد نشست شوراي امنيت درسطح وزرا طبق درخواست اتحاديه عرب گفتگو كرد و همچنين ازعملكرد كميته چهارجانبه انتقاد كرد.

-"كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل متحد درنشستي درسازمان ملل متحد كه با حضور"جلال طالباني" رئيس جمهوري عراق و "كاندوليزا رايس" وزيرامورخارجه آمريكا برگزارشد، درمورد بروز جنگ داخلي درعراق هشدارداد.