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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۰۲

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون به نقل از خبرگزاري ها به شرح زير است.

-"ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با "زيپي ليوني" وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي درنيويورك براي ارائه تلاش به منظورآزادي نظامي صهيونيستي به توافق رسيد.

-محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد: هنوز درمورد آغازمذاكرات بين ايران و اتحاديه اروپا به منظورحل اختلافات موجود درمورد مسئله هسته اي ايران اميدواراست.

-نظاميان ارتش رژيم صهيونيستي صبح امروزيك فعال فلسطيني را در روستاي سانوردر نزديكي نابلس درشمال كرانه باختري به شهادت رساندند.

-"احمد ابوالغيط " وزيرامورخارجه مصربا "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل متحد درمورد نشست شوراي امنيت درسطح وزرا طبق درخواست اتحاديه عرب گفتگو كرد و همچنين ازعملكرد كميته چهارجانبه انتقاد كرد.

-"كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل متحد درنشستي درسازمان ملل متحد كه با حضور"جلال طالباني" رئيس جمهوري عراق و "كاندوليزا رايس" وزيرامورخارجه آمريكا برگزارشد، درمورد بروز جنگ داخلي درعراق هشدارداد.

کد مطلب 382280

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