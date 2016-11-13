به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور یوسف ثبوتی شامگاه شنبه در جمع کار آفرینان، گفت: با ایجاد زیرساخت‌ها زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم می‌شود.

وی اظهار کرد: لازمه اشتغال در جامعه مهارت آموزی است و توجه به امر مهم جلوی بسیاری از مشکلات را می گیرد.

مؤسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: مصنوعاتی که از بیرون می گیریم، فرهنگ سازنده خود را نیز به همراه دارند که در جامعه تضاد و تناقض دارد.

ثبوتی تاکید کرد: ما هرگز نمی‌توانیم خود را از جهان جدا کنیم و محدودیت‌هایی که امروز در کشور برای ارتباط با کشورهای دنیا در بحث تبادل علم و تکنولوژی وجود دارد به مرور زمان و با تلاش برطرف خواهد شد.

وی گفت: در بسیاری از موارد ما خود را با دنیا در تضاد می‌بینیم و این تضاد به شکل رعب و ترس است و این موضوع پدیده جدیدی در کشور ما نیست.

پروفسور ثبوتی یادآور شد: ۱۲۰ سال پیش وقتی روزنامه این پدیده غربی وارد کشور شد عده زیادی با آن مخالفت کردند چراکه ما تا آن زمان عادت نداشتیم کارهای خود را یادداشت کنیم و در معرض مطالعه دیگران قرار دهیم.

وی افزود: تمام این مصنوعات خارجی و مصرفی به همراه خود فرهنگ سازنده را به کشور ما آوردند که برخی نیز با فرهنگ و خلق و خوی ما در تناقض بود.

مؤسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تصریح کرد: لازمه ارتباط با سایر کشورها تبادل و بده بستان فرهنگی است.

وی یاد آورشد: در مدرسه کسب و کار نسبت به پذیرش افرادی که با محیط کار آشنا هستند اقدام می‌شود و با شناسایی افراد دارای مهارت نسبت به ایجاد زمینه فعالیت جوانان دارای استعداد در دستگاه‌های دولتی اقدامات لازم انجام می شود.

مؤسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان هدف از راه‌اندازی مدرسه کسب و کار را ایجاد شرایط برای ارائه آموزش‌های مهارتی به جوانان استان زنجان عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی مدرسه کسب و کار مرکز نیروهای متخصص و ماهر در عرصه فعالیت‌های تجاری تربیت می‌شوند.