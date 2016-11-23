به گزارش خبرنگار مهر، نشر داستان به تازگی ۳ کتاب جدید در حوزه شعر، طنز و نظریه منتشر و راهی بازار نشر کرده است. یکی از این کتاب ها، مجموعه شعر «این یک کتاب نیست/احتمال یک زن بیشتر است» سروده سمیه قبادی است که تعدادی از غزل های این شاعر جوان را در بر می گیرد.

این کتاب اولین مجموعه شعر منتشرشده از قبادی است که موضوع بیشتر غزل های آن درباره موضوعاتی اجتماعی، زن و عشق است.

در ادامه یکی از غزل های این کتاب را می خوانیم:

مثل جنگی سرد، دنیا دیر می فهمد مرا

خانه ای ویران پس از آژیر می فهمد مرا

امپراطوری که در یک جنگ معمولی شده ست

کشور معشوقه اش تسخیر، می فهمد مرا

زندگی بعد از تو در این شهر حصرخانگی ست

برده ی جا مانده در زنجیر می فهمد مرا

شیشه ی عطری که روی میز آرایش شکست

و از آن زن می‌شود تبخیر، می‌فهمد مرا

من زنی امروزی ام، اما جهان سوم ات

می کند از چادرم تقدیر، می‌فهمی مرا؟

این مجموعه شعر با ۶۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

«من کجام، اینجا کجاس؟» عنوان کتاب دیگری است که این ناشر به تازگی چاپ کرده و مجموعه‌ای از داستانک‌های طنز محسن پاک نیت را در بر می‌گیرد.

این کتاب که در قطع جیبی چاپ شده، اولین اثر از مجموعه «داستان‌های ۵ دقیقه‌ای» است که این ناشر چاپ خواهد کرد و در آن مشکلات زندگی در کلانشهرها با زبان طنز مطرح شده است.

«من کجام، اینجا کجاس؟» هم با ۳۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار ریال منتشر شده است.

سومین کتاب جدید این ناشر هم در حوزه نظریه است و با عنوان «نظریه کنش‌های گفتاری در فارسی و انگلیسی» به چاپ رسیده که اثر مشترک فروغ کاظمی و سپیده جمشیدی است.

کاربردشناسی یکی از حوزه‌های زبان‌شناسی است که به بحث درباره تأثیر بافت بر معنا می‌پردازد. یکی از نظریه‌های مطرح شده در کاربرد شناسی زبان، نظریه کنش‌های گفتاری است. در این نظریه معنا نه فقط از دیدگاه مشخصه های معنایی و معنای شرایط صدق بررسی می‌شود بلکه به مثابه کنش و عملی تلقی می‌شود که در جهان خارج از زبان، تغییری ایجاد می‌کند.

نظریه کنش‌های گفتاری نخستین بار توسط آستین در دهه ۱۹۴۰ مطرح شد و طی درس گفتارهایی که وی در دانشگاه ارائه می‌کرد، گسترش پیدا کرد و بعدها توسط شاگرد وی سرل، به صورت کامل تری در زبان شناسی رواج پیدا کرد.

کتاب مورد نظر با تمرکز بر متن کتب درسی واحدهای دانشگاهی فارسی و انگلیسی به مطالعه کنش های گفتاری بر اساس دیدگاه سرل پرداخته است. به عبارتی هدف از تالیف و گرداوری این کتاب بررسی متن کتاب های دانشگاهی از منظر کاربردشناختی است تا بتواند در تالیف و تدوین محتوای آموزشی کتاب های دانشگاهی مفید واقع شود.

این کتاب هم با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.