تجهیزات سازمان انتقال خون فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی اکبر پورفتح اله با اشاره به اینکه همسان سازی پرداخت ها در نظام سلامت باید مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، گفت: هم اکنون در نظام سلامت کشور، بخش بهداشت و درمان با بیش از ۴۰۰ هزار نیروی انسانی با روش هیئت امنایی اداره می شود و در این میان تنها سازمان انتقال خون با بیش از ۴ هزار نیرو متفاوت با ساختار فعلی نظام سلامت اداره شده یعنی هنوز از قانون خدمات کشوری برای اداره این سازمان استفاده می شود.

وی با بیان اینکه مسائل این چنینی مشکلات متعددی را برای این سازمان به وجود آورده است، افزود: این موضوع به آن مفهوم است که دریافتی کارکنان در سازمان انتقال خون با بخش بهداشت و درمان متفاوت است، یعنی پرستاری که درسازمان انتقال خون فعالیت می کند دریافتی متفاوتی با بخش بهداشت و ودرمان دارد، این درحالی است که طبق اصول و منطق نظام سلامت پرداختی باید یکپارچه باشد.

پورفتح اله با بیان اینکه اساسنامه سازمان انتقال خون سال ۶۱ در مجلس تصویب شده است، تصریح کرد: در اساسنامه این سازمان قید شده است که سازمان انتقال خون از نظر قوانین و مقررات اداری و مالی تابع سازمان های منطقه ای بهداری است، البته پس از آن، مجلس با قانون هیئت امنایی کردن سازمان های منطقه ای را منحل و تبدیل به دانشگاه های علوم پزشکی کرد؛ این درحالی است که سازمان انتقال خون هنوز تابع قوانین سازمان هایی است که به طور عملی منحل شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده و یا از طریق استفساریه ای ساختار اداری مشابه با بخش بهداشت و درمان را برای سازمان انتقال خون در نظر بگیرد، در حال حاضر در تبصره ای دراساسنامه سازمان انتقال خون مطرح شده که این سازمان از نظر قوانین اداری و مالی تابع سازمان های منطقه ای بهداری است این در حالی است که این سازمان منحل شده است بنابراین تقاضا داریم مجلس با توجه به انحلال این سازمان قوانین انتقال خون را تابع دانشگاه های علوم پزشکی قرار دهند.

پورفتح اله با بیان اینکه با تصویب این موضوع هزینه کرد منابع سازمان انتقال خون بر عهده این سازمان قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر یک ردیف درآمد - هزینه وجود دارد که عمومی است، یعنی درآمدی که دراین سازمان تولید می شود باید برای دولت باشد اما این روش در هیچ نقطه ازدنیا منطقی نیست، در واقع باید درآمدهای سازمان انتقال خون اختصاصی و در درون این سازمان زیر نظر هیات امنا هزینه شود.

وی با انتقاد از اینکه بازسازی و نوسازی تجهیزات سازمان انتقال خون طی ۱۵ سال گذشته صورت نگرفته است، افزود: تجهیزات به شدت فرسوده است و شرایط این سازمان در حالت مطلوب نیست، معتقدم مجلس باید دراین زمینه کمک های بسیاری به سازمان انتقال خون انجام دهد.