۳۰ هزار قلم کالای قاچاق در زنجان معدوم شد

سرهنگ علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سالجاری مبارزه با قاچاق کالا اولویت پلیس زنجان است و در راستای حمایت از تولید داخلی بیش از ۳۰ هزار قلم کالای قاچاق در استان زنجان معدوم شد.

وی ارزش ریالی این کالای قاچاق معدوم شده را ۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پدیده قاچاق اقتصاد کالا کشور را بیمار کرده و با گسترش آن، بخش تولید، اشتغال کشور صدمه‌دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور می‌شود.

آزادی تاکید کرد: بیشترین کالای قاچاق کشف‌شده طی سال سالجاری کالاهای دخانی، البسه، تلفن همراه، لوازم‌آرایشی و بهداشتی بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا تقاضای مصرف کالای خارجی در کشور است چراکه باید یک الگوی مصرف صحیح در کشور برنامه‌ریزی شود تا اقتصاد سالم رونق پیدا کند و در این میان باید رسانه ها تولید داخلی را تقویت کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: قاچاق کالا کیان اقتصاد و سلامت جامعه را به خطر انداخته و موجب تبعیض، بی‌عدالتی و تجمل‌گرایی و فرهنگ مصرف‌زدگی می‌شود و در این میان مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم ملی است.

وی یاد آورشد: در راستای تحقق شعار سال اقتصادمقاومتی پلیس با قاچاق کالا به جد مبارزه می کند و با کسی اغماضی ندارد.