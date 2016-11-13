به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما طی بیانیه‌ای در محکومیت نصب تصاویر سران فتنه در دانشگاه علامه طباطبایی و در حمایت از تحصن اعتراضی مسئول بسیج دانشجویی این دانشگاه اعلام کرد: از همه فرهیختگان، دانشجویان، اساتید، دلسوزان، مسئولان انقلابی و تشکل‌های دانشجویی تقاضامندیم سکوت خود را در برابر ادامه روند موجود و تطهیر سران خائن و غافل فتنه ۸۸ در دانشگاه ها بشکنند.

در ابتدای این بیانیه آمده است: مطلع شدیم برادر گرامی فعال دانشجویی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی جناب آقای حسین کیانی در پاسخ به قانون شکنی‌های مکرر انجمن اسلامی دانشگاه و عدم توجه به تذکرات شفاهی در دفعات گذشته و فعلی در نصب عکس سران فتنه و پس از پیگیری مسیرهای قانونی و عدم پاسخ گویی مسئولین دانشگاه علامه طباطبایی در چارچوب قانون و عدم حصول نتیجه دست به تحصن زده است. در حالی که رهبر معظم انقلاب چندین‌بار مسئله فتنه و فتنه‌گران را خط قرمز انقلاب دانسته‌اند متاسفانه بار دیگر شاهد نقض خطوط قرمز نظام و نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه در انتشار عکس سران خائن و غافل فتنه ۸۸ در دانشگاه علامه طباطبایی بودیم. این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه کشور انتشار عکس سران فتنه ۸۸ در محیط دانشگاه ممنوع بوده و طبیعتا باید در این زمینه با تشکل‌ها و جریانات خاطی برخورد قانونی صورت گیرد.

در ادامه تاکید شده است: آیا مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی که با گذشت چند روز از این اقدام وقیحانه در نصب عکس سران فتنه با سکوت خود مهر تایید بر این اقدام زده‌اند و بر طبق اخبار موثق نسبت به تذکرات دانشجویان انقلابی دانشگاه بی تفاوت بوده اند فراموش کرده‌اند که فتنه‌گران در روز قدس که برای دفاع از فلسطین و علیه رژیم غاصب صهیونیستی است، با روزه خواری علنی در ماه رمضان به نفع رژیم غاصب صهیونیست و علیه فلسطین اشغالی شعار انحرافی نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران را سر دادند.

بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما ادامه داد: اگر مسئولان دانشگاه علامه فراموش کرده‌اند دانشجویان انقلابی به خوبی یاد دارند که فتنه گران روز ۱۶ آذر ۸۸به تمثال مبارک حضرت امام خمینی(ره) اهانت کرده و شعارهایی علیه مقدسات دینی مردم سر دادند. مطمئنا هیچ کس فراموش نکرده فتنه‌گران در روز عاشورای۸۸ ضمن شعار علیه جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، وقاحت را به بالاترین حد رساندند و با هتک حرمت عزاداری سرور و سالار شهیدان به سوت و کف و هلهله و آتش زدن بنرهای عزاداری سرور و سالار شهیدان پرداختند... و تمام این مسائل و بدتر از آنها به دلیل ندانم کاری و بغی واضح سران فتنه رخ داد. همان‌ها که تذکرات مختلف دلسوزان نظام و بالاخص رهبر معظم انقلاب را نادیده گرفتند.

این تشکل دانشجویی در ادامه تاکید کرد: از همه فرهیختگان، دانشجویان، اساتید، دلسوزان، مسئولان انقلابی و تشکل‌های دانشجویی تقاضامندیم سکوت خود را در برابر ادامه روند موجود و تطهیر سران خائن و غافل فتنه ۸۸ در دانشگاه ها بشکنند. چه آنکه ادامه این رویه دیگر حتی به «تطهیر سران فتنه ۸۸» هم ختم نمی‌شود. لذا جامعه دانشگاهی ضمن محکومیت شدید این اقدام وقیحانه در نصب تصاویر سران فتنه در دانشگاه علامه طباطبایی و اقدام های مشابه در برخی از دانشگاه‌های دیگر حمایت قاطع خود را از تحصن مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه انقلابی اعلام می‌داریم. امیدواریم تذکر دلسوزانه ما بسیجیان دانشگاه صدا و سیما مورد توجه قرار گیرد و سبب اقدام عملی در جهت رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در دانشگاه ها و برخورد با خاطیان شود.

در پایان این بیانیه آمده است: ضمن تذکر و مطالبه جدی از مسئولین جهت جلوگیری از این روند خاطرنشان می‌کنیم که خط قرمز محیط دانشجویی مسئله فتنه و فتنه گران است در صورت استمرار انفعال مسئولین وزارت علوم و مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی سکوت خود را خواهیم شکست و علی‌رغم میل باطنی مطابق بند میم وصیت نامه امام راحلمان عمل خواهیم نمود.