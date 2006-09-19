به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، محمد جعفر مجرد افزود: ايران مي‌تواند برنامه خصوصي‌سازي بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ دولتي را در چارچوب سياست‌ جديد خصوصي‌سازي با موفقيت انجام دهد.

وي كه با نشريه بازارهاي نوظهور كه پوشش‌دهنده اخبار اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است، گفتگو مي‌كرد، افزود: رهبر جمهوري اسلامي ايران با بازنگري قانون اساسي و واگذاري شركت‌ها و دارايي‌هاي دولتي موافقت كرده است و بدين ترتيب، راه قانوني براي توسعه خصوصي‌سازي در ايران هموار شده است.

مجرد درباره نحوه واگذاري شركت‌ها و دارايي‌هاي دولتي نيز به نشريه فوق گفت: پيشنهاد رهبر جمهوري اسلامي ايران اين بوده كه واگذاري‌ها به صورت عرضه سهام مستقيم به مردم باشد.

معاون ارزي بانك مركزي خاطرنشان كرد كه شركت‌هاي بزرگي همچون شركت ملي پتروشيمي و شركت ملي نفت ايران نيز ممكن است اوراق مشاركت منتشر كنند.

وي افزود: شركت‌هاي بزرگ ايران همانند شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي و ايران خودرو و همچنين بانك‌هاي خصوصي براي تزريق پول به بازارها بسيار علاقمند هستند، به همين دليل شايد در آينده شاهد اوراق مشاركت شركت‌هاي ايراني باشيم.