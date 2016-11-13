اعمال تعرفه جدید مکالمات تلفنی برای زائران اربعین از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو توافق وزارت ارتباطات با وزارت ارتباطات عراق نرخ هر دقیقه مکالمه از عراق به سمت ایران در ایام اربعین ۵۵۰ تومان اعلام شد.

براساس این مذاکرات تعرفه ۵۵۰ تومان برای تماس‌های خروجی (از ایران به سمت عراق) در ایام اربعین تعیین شده که سال گذشته این نرخ حدود هزار تومان بود. در این راستا تمامی ارتباطات دو کشور شامل موبایل به موبایل و تلفن ثابت به موبایل از طریق رومینگ و با کاهش ۵۰ درصدی در ایام اربعین انجام می شود.

وزارت ارتباطات اعلام کرد که این کاهش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات، پس از طی مراحل اداری و اجرایی در کشور عراق، از بامداد امروز ۲۳ آبان ماه به مدت یک ماه اجرایی خواهد شد.

به زائران ایرانی توصیه می شود که با توجه به اینکه نرخ مکالمه رومینگ در عراق گران محاسبه می شود، برای بهینه سازی مصرف خود در زمان برقراری ارتباطات در داخل کشور عراق از سیم کارت های عراقی استفاده کنند و برای ارتباطات عراق به ایران و بالعکس استفاده از رومینگ مقرون به صرفه است.