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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۵۶

روز گذشته در نيويورك صورت گرفت؛

قول ابومازن به وزير امور خارجه اسرائيل براي آزادي نظامي اين رژيم

قول ابومازن به وزير امور خارجه اسرائيل براي آزادي نظامي اين رژيم

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در ديدار با وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي قول داد تا تمام تلاش هاي خود را براي آزادي نظامي اسير اين رژيم به كار گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك مسئول فلسطيني اعلام كرد:"ابومازن" درخلال ديدارش با "زيپي ليوني" قول داد تمام تلاش خود را براي رسيدن به نتايجي درباره آزادي نظامي صهيونيستي كه به اسارت گروه هاي فلسطيني درآمده است به كارخواهد گرفت.

اين ديدارروزگذشته پس ازورود دوطرف به نيويورك و درمقر سازمان ملل متحد براي اولين بارپس از5 ماه صورت گرفت.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درمورد نشست خود با وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي گفت :"اين ديداربسيار مثبت بود".

وي همچنين افزود: "دراين ديداردرمورد همه چيز با هم صحبت كرديم".

ازسوي ديگر"زيپي ليوني" نيزاين نشست را بسيار خوب و مهم و سازنده توصيف كرد.

"صائب عريقات" مسئول ارشد مذاكرات فلسطين نيزدراين باره تصريح كرد: "ابومازن" قول داد نهايت سعي وتلاش خود را براي بستن اين فصل (مسئله نظامي صهيونيستي به اسارت درآمده) و همچنين توقف خشونتها بين دوطرف (فلسطيني و اسرائيلي) به كارخواهد گرفت.

کد مطلب 382290

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