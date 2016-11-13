وجود ۹۲ هزار و ۵۰۸ کلنی زنبور عسل در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رستمخانی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه کار آفرینان در جمع خبرنگاران، گفت: براساس سرشماری انجام گرفته در مهر ماه سال جاری تعداد ۹۲ هزار و ۵۰۸ کلنی زنبور عسل توسط ۲ هزار و ۹۵ زنبوردار در استان پرورش داده می شود.

وی میزان عسل استحصالی از مجموع کلنی های فوق را ۵۷۸ تن به ارزش ۲۰۲ میلیارد ریال اعلام کردو گفت: بر اساس این سرشماری تعداد ۴ هزار نفر به صورت مستقیم در زنبورستان های استان مشغول به کار هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: شهرستان زنجان در سال جاری از نظر میزان تولید رتبه نخست تولید عسل در استان را به خود اختصاص داده و شهرستان ایجرود نیز کم ترین تولید را در بین شهرستان های استان داشته است.

رستمخانی گفت: تنوع اقلیم و همچنین وجود گونه های گیاهی متنوع در استان زنجان سبب شده تا این استان برای پرورش زنبور عسل بسیار مستعد باشد.