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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اعلام کرد:

وجود ۹۲ هزار و ۵۰۸ کلنی زنبور عسل در استان زنجان

وجود ۹۲ هزار و ۵۰۸ کلنی زنبور عسل در استان زنجان

زنجان- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از وجود ۹۲ هزار و ۵۰۸ کلنی زنبور عسل در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رستمخانی ظهر یکشنبه در  حاشیه جلسه کار آفرینان در جمع خبرنگاران، گفت: براساس سرشماری انجام گرفته در مهر ماه سال جاری تعداد ۹۲ هزار و ۵۰۸ کلنی زنبور عسل توسط ۲ هزار و ۹۵  زنبوردار در استان پرورش داده می شود.

وی میزان عسل استحصالی از مجموع کلنی های فوق را ۵۷۸ تن به ارزش ۲۰۲ میلیارد ریال اعلام  کردو گفت: بر اساس این سرشماری تعداد ۴ هزار نفر به صورت مستقیم در زنبورستان های استان مشغول به کار هستند.

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: شهرستان زنجان در سال جاری از نظر میزان تولید رتبه نخست تولید عسل در استان را به خود اختصاص داده و شهرستان ایجرود نیز کم ترین تولید را در بین شهرستان های استان داشته است.

رستمخانی گفت: تنوع اقلیم و همچنین وجود گونه های گیاهی متنوع در استان زنجان سبب شده تا این استان برای پرورش زنبور عسل بسیار مستعد باشد.

کد مطلب 3822905

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