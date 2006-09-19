پايبندي به اصول اخلاقي لازمه پيشبرد توسعه در جامعه اسلامي است

به گزارش خبرنگار "مهر" در كرج؛ محمد خوش چهره در سومين همايش تجليل از نخبگان كرجي اظهار داشت: ملاك پيشرفت در هر جامعه اي، توسعه اخلاق محور است و اگر توسعه بدون اخلاق صورت گيرد، منتهي به تعرض به طبيعت، منابع آن و انسانها و در نهايت نابودي بشريت خواهد شد.

وي افزود: در فضايي كه آموزه هاي قوي ديني حاكم باشد در هيچ كدام از ابعاد زندگي تخلف روي نمي دهد و بشري كه در اين جو زندگي مي كند دچار انحطاط نخواهد شد.

خوش چهره اظهار داشت: تربيت نيروي انساني و توجه به ابعاد مختلف آن از مهمترين مواردي است كه بايد مورد توجه برنامه ريزان سياسي و اقتصادي كشور قرار گيرد و اين بخش هم بدون توجه به اخلاق منتهي به ايجاد بستر انحراف است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: حفظ نيروهاي انساني در جهان امروز امري حياتي است و هر كشوري كه نيروي انساني ماهر و نخبه داشته باشد بي شك تبديل به قدرت خواهد شد.

وي تجليل از نخبگان را عاملي موثر در حفظ نيروهاي انساني دانست و يادآور شد: دست اندركاران اين قبيل برنامه ها بايد مراقب باشند تا اصالت اين حركت حفظ شود و علم تبديل به ضد علم نشود.

خوش چهره تصريح كرد: دولت موظف است بستر لازم براي شكوفايي استعدادهاي نخبگان را فراهم نمايد و جهت حفظ سرمايه هاي انساني متفكر كشور تلاش خود را مضاعف نمايد.

در سومين همايش تجليل از نخبگان كرجي از 31 تن از نخبگان علمي ، ورزشي ، هنري ، فرهنگي و اجتماعي شهرستان كرج با حضور مسئولان شهرستان تجليل به عمل آمد.