تامین امنیت کامل زوار اربعین در خاک عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سپهبد «حامد عبدالله ابراهیم» صبح امروز در بازدید از مرز مهران و دیدار با فرمانده مرزبانی ناجا گفت: خوشبختانه تمامی امکانات لازم برای تامین امنیت زوار اربعین در خاک کشور از سوی مرزبانی عراق اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: هماهنگی های بسیار خوبی با مقامات ایرانی برای سهولت در تردد زوار انجام شده و امروز شاهد هستیم اربعین به عنوان یک مسئله بسیار مهم بین مسئولان دو کشور مطرح است.

فرمانده مرزبانی عراق با اشاره به اینکه تردد در مرزهای سه گانه به داخل خاک کشور عراق بدون هیچ مشکلی در جریان است، گفت: بیش از ۵۰ درصد زائران از مرز مهران وارد عراق می شوند و زائران بدون گذرنامه و ویزا حق ورود به عراق را ندارند.

سپهبد «حامد عبدالله ابراهیم» تصریح کرد: مسئولان دو کشور بر داشتن روادید قانونی برای تردد تاکید فراوانی دارند.