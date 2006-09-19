هشت اختراع توسط دانشجوي جهاد دانشگاهي به ثبت رسيد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، " مجتبي حيدري هراتمه" كه دانشجوي كارشناسي رشته روابط عمومي اين مركز است اختراعات خود را در زمينه هاي برقي به ثبت رسانده است.

آدرس ياب شهري، مشغل آبي براي زيباسازي فضاي آسماني با كاربرد براي شهرداري هاي كشور، آبميوه گيري سيار با قابليت استفاده از برق 12 ولت و قابل شارژ، دستگاه نان پز لقمه اي به منظور كاهش ضايعات نان و ساخت بيل آسان بر از جمله اختراعات ثبت شده حيدري است.

كنترل روشنايي ساختمان توسط سيتسم تلويزيوني و دستگاه نمانويس با كارآيي در تكنولوژي آموزشي و بزرگنمايي و طراحي از ديگر اختراعات وي است.

آخرين اختراع ثبت شده حيدري دستگاه مخلوط كن آب گرم و سرد دوش حمام است كه داراي قابليت هايي از جمله نشان دادن درجه حرارت آب، متحرك بودن دوش، تايمر زمان و قبله سنج به منظور انجام غسل است.