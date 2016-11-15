خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برانکو این روزها در تمرین بارها عینک خود را جا به جا می کند و در فکر است که برای آینده تیمش خصوصا در لیگ قهرمانان آسیا باید چه کند که هم بتواند خوب نتیجه بگیرد و هم بتواند ضعف هایی که در لیگ برتر دارد را پوشش دهد.

ابهام در مورد اوکراینی ها

انتقاداتی به برانکو در مورد جذب اوکراینی ها صورت گرفت و او هرگز در مورد آنها افشاگری نکرد. هیچکس نمی داند، شاید آن خریدها جزو اختیارات باشگاه بوده شاید هم خود برانکو اشتباه کرده، شاید حتی اشتباه هم نکرده و بعدها بشود روی آنها حساب باز کرد. با این حال باید به یک جمله تکراری خود پرفسور اکتفا کرد: من همیشه رو به جلو نگاه می کنم، به گذشته کاری ندارم.

دغدغه پیش روی برانکو

اگر این حرف را ملاک بدانیم باید به آینده برویم، آنجا که برانکو لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا را دارد و برایش این جام بسیار هم مهم است. او با هفت یا هشت بازیکن در تیم ملی مشکل کمبود تجربه را ندارد، بازیکنانش هم جزو بهترین های ایران هستند که همه به تیم ملی رسیده اند.

با این حال نواقصی دارد، او پس از از دست دادن لوکا در خط دفاع حالا دو مدافع قدرتمند دارد به نام‌های سید جلال حسینی و البته محمد انصاری که آمارشان عالی بوده اما از پشت عینک برانکو می توان دید که وی نگران محرومیت یا مصدومیت این دو بازیکن است به ویژه آنکه آنها در تمرینات و مسابقات تیم ملی هم تحت فشار هستند و احتمال مصدومیت به دلیل درگیری در لیگ برتر، لیگ قهرمانان و تیم ملی را دارند.

در اندیشه پرکردن خلا بزرگ

دوباره نگاه می کنیم برانکو جام می خواهد و ریسک نمی خواهد. او احتمالا حاضر است چند بازیکن بدهد اما این ضعف را نداشته باشد، او حتما برای نیم فصل به دنبال پر کردن این خلا خواهد رفت و البته یکی دو باری هم ا نظر او پرسپولیس برای شجاع خلیل زاده خیز برداشت اما نتیجه ای حاصل نشد که نشد.

نیم فصل سخت

پنجره زمستانی نقل و انتقالات مشکلات خاص خودش را دارد. هم زمانش محدود است و هم بازیکنان با کیفیت در آن کم هستند که بشون جذبشان کرد. تیم ها بازیکنان خوب خود را نمی دهند و بدها هم که به درد پرسپولیس نمی خورند.

قلب پرسپولیس نیاز به باتری دارد

پرسپولیس در دفاع باتری قلب اضافی لازم دارد و قشقایی این مهم را مثل روز روشن نشان داد. پرفسور وقتی از قشقایی گل خورد فهمید که هیچ جانشینی برای سید جلال و انصاری ندارد که بتواند روی آن حساب کند و اگر اتفاقی برای این معماری قرمز در این بخش رخ دهد می تواند عواقب بسیار سختی برای پرسپولیس داشته باشد. عواقبی غیر قابل باور به ویژه در لیگ قهرمانان آسیا و مقابل رقبای تا بن دندان مسلح. برانکو بلند پروازی های ویژه ای با پرسپولیس دارد و نباید اجازه بدهد این موضوع او را متوقف کند.