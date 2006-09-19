عدالت فرهنگي بايد به تمام نقاط ايران تسري يابد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتاميه همايش سينمايي مديران كل ارشاد استان‌ها شب گذشته با حضور وزير ارشاد، معاون امور سينمايي، مدير عامل بنياد سينمايي فارابي، رئيس انجمن سينماي جوانان، مدير مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و مدير كل نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي وزارت ارشاد در هتل ارم تهران برگزار شد.



محمدحسين صفار هرندي در سخناني در جمع مديران سينمايي و مديران كل ارشاد سراسر كشور گفت: "مسئله اساسي كه قصد بيان آن را دارم بحث عدالت است كه يك بخش آن عدالت فرهنگي و بخش فرهنگي و هنري آن است كه بايد در سراسر كشور توزيع شود. بايد همان امكاناتي كه به طور مثال براي استان تهران در نظر گرفته مي شود براي استان هاي ديگر هم در نظر گرفته شود."

وزير ارشاد افزود: "بسياري از بزرگان سينماي ما فعاليت خود را از يكي از همين استان هاي كوچك آغاز كرده اند. البته محل بلوغ و شكوفايي اين هنرمندان با توجه به امكانات موجود در تهران مي تواند اينجا باشد. اما اين خواسته را بايد جواب دهيم كه عدالت فرهنگي در سينما، تئاتر و هنرهاي تجسمي چه مي شود؟"

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: "سهم فلان شهرستان دورافتاده در استاني مثل ايلام يا سيستان و بلوچستان از امكانات فرهنگي چيست؟ آيا اين امكانات بايد فقط منحصر به يك كتابخانه باشد. خواسته نظام و رهبري اين است كه لااقل دوستاني كه نان عدالت را مي خورند و با اين شعار روي كار آمده اند به عدالت فرهنگي بپردازند. اين دولت حق ندارد عدالت را از مردم دريغ كند."

صفار هرندي ادامه داد: "از برخي شهرها خبر مي رسد كه تنها سينماي آنها در حال تعطيلي است يا تعطيل شده و در مقابل در برخي شهرها سينماها رونق دارد. بايد با حمايت و استفاده بهينه از امكانات موجود در سراسر كشور امكان استفاده از اين امكانات را به همه بدهيم تا سينما به نوعي جزو برنامه روزانه مردم مناطق محروم قرار بگيرد."

وزير ارشاد گفت: "عدالت فرهنگي فقط منحصر به بحث سخت افزاري و ساخت سالن هاي نمايش نيست، بلكه مهم بعد نرم افزاري است. اگر فيلم مي سازيم و امكانات كشور را به سمت توليد يك اثر متوجه مي كنيم، اين اثر بايد به گونه اي باشد كه فقط برآيند رضايت يك قشر خاص نباشد. بلكه بايد نياز فرهنگي مردم دورترين مناطق كشور را هم در نظر داشته باشد و بيان كننده افتخارات مملكت باشد و از تحقير مردم بپرهيزد."

وي با اشاره به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه كه بايد ريسك پذير باشيم و احتياط بيجا نكنيم، ادامه داد: "بايد در بخش هايي ريسك پذير باشيم و به جوانان اعتماد و توان آنها را باور كنيم. البته احتياط يك روح كلي و حاكم در جامعه ماست و تصور مي كنيم كه با ريسك سرمايه ها هدر مي رود."

به عقيده وزير ارشاد، آينده سينماي ايران در سرمايه گذاري و حمايت از جوانان خلاصه مي شود و در كنار آن بايد مسئولان سينمايي از نيروهاي كارآمد بسيجي در فعاليت هاي هنري استفاده كنند. چرا كه در ميان 800 هزار بسيجي قطعاً استعدادهاي درخشاني در عرصه هاي هنري پيدا مي شود.

صفار هرندي در پايان سخنانش تاكيد كرد: "ترديد نكنيد كه كشور ما در يك نقطه تاريخي قرار گرفته كه ممكن است قابل تكرار هم نباشد. هم به لحاظ انسجام داخلي و هم به لحاظ شرايط بين المللي جمهوري اسلامي ايران در يك موقعيت منحصر بفرد در دنيا قرار دارد و مي توان به دستاوردهاي زيادي در تمام عرصه ها رسيد."