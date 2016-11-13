تردد در مرز مهران ۲ برابر سایر مرزها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین حمیدی گفت: مرز مهران به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات و شرایط موجود ،خاستگاه تعداد زیادی از مردم کشور برای سفر به کشور عراق است.

وی افزود: تردد در مرز مهران نسبت به مرزهای شلمچه و چزابه دوبرابر است که نیروی انتظامی با پیش بینی این موضوع بیشترین امکانات، تجهیزات و نیرو را به مرز مهران اختصاص داده است.

رئیس پلیس راه ناجا با اشاره به اینکه سفر در اربعین سال جاری نسبت به سال قبل تا این لحظه رشد دوبرابری داشته است، گفت: حجم ترددها در مرزهای شلمچه و چزابه پرحجم و روان ولی در مرز مهران حجم ترافیک پرحجم و در برخی مواقع نیمه سنگین است.

سردار حمیدی با تاکید بر اینکه تقاضای سفر به سمت پایانه مرزی مهران بالاست، اظهار داشت: این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولان به زیرساخت ها است.

وی با اشاره به فراخوان صورت گرفته برای اتوبوس های بین شهری گفت: برای پیشگیری از مشکلات ترافیکی زمان برگشت زائران، تمهیدات لازم پیش بینی شده است.

سردار حمیدی در پایان از زائران اربعین حسینی خواست؛با توجه به کوهستانی بودن و عرض کم جاده های استان ایلام با صبر و حوصله رانندگی کنند و زمان بیشتری را برای سفر خود پیش بینی کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال زیرساخت ها در مرز مهران نسبت به سال های قبل وضعیت مطلوبی به خود گرفته است، گفت: تمامی اقدامات برای تسهیل سفر زائران است که می طلبد مردم برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ، قوانین و مقررات رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه ناجا با اشاره به اجرای طرح ترافیکی ویژه اربعین گفت: همه همکاران ما در پلیس راه داوطلبانه در این ماموریت بزرگ شرکت کرده اند.