ارائه پيش نويس كشورهاي عربي به مجمع عمومي آژانس درمورد خطرات هسته اي اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي محيط، اين پيش نويس كه ازسال1991 اولين پيش نويس به شمارمي آيد، درچارچوب بند 21 دستوركارمجمع عمومي آژانس با عنوان " قدرت هسته اي اسرائيل و خطرهسته اي اسرائيل" تنظيم شد.

خبرگزاري "اكي" ايتاليا دراين باره گزارش داد: درخلال سي و پنجمين دوره نشست مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي تصميمي با توافق آرا اتخاذ مي شود كه براساس آن ازاسرائيل خواسته مي شود تا به معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي بپيوندد و همچنين تمام تاسيسات ومراكزهسته اي خود را تحت نظارت آژانس قراردهد.

براساس اين پيش نويس، همچنين ازكشورهاي جهان خواسته مي شود تا اسرائيل را مجهزبه هرگونه مواد يا سوخت هسته اي نكنند يا به اين رژيم درزمينه تكنولوژي هسته اي تا زماني كه تسليم قوانين بين المللي قرارنگرفت،كمك نكنند.

درعين حال اين منابع ديپلماتيك عربي بعيد دانستند كه مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش نويس جديد عربي را با توجه به فشارهاي احتمالي ازجمله تلاش آمريكا و كشورهاي همپيمان و طرفدار اسرائيل به علت روابط طبيعي استراتژيكي بين واشنگتن وتل آويو تاييد كند.

منابع عربي درادامه تاكيد كردند: گروه كشورهاي عربي درصورتي كه پيش نويس ارائه شده شان به تصويب نرسد، با توجه به تاثيرات منفي رژيم اسرائيل عليه لبنان وبه كارگيري سلاح هاي ممنوعه بين المللي درآن، طرح خود را به صورت بند بند براي راي گيري مطرح مي كنند.

اين درحالي است كه بند قدرت هسته اي اسرائيل و خطرهسته اي آن به درخواست كشورهاي عربي عضو آژانس دردستور كار مجمع عمومي اين آژانس قرارگرفت و دولت عمان آن را ارجاع مي دهد.

درعين حال يك منبع ديپلماتيك عربي خاطرنشان كرد: مصردرنظردارد پيش نويسي را درمورد بند20 دستوركارمجمع عمومي آژانس تحت عنوان ضمانت هاي آژانس درخاورميانه ارائه كند كه درآن برضرورت خاورميانه عاري ازسلاح هسته اي تاكيد شده و همچنين خواستارنظارت همه تاسيسات و مراكزهسته اي موجود دراين منطقه درهركشوري كه باشد، شده است و اين اقدام گامي اساسي براي اعتماد سازي و همكاري براي تقويت امنيت و صلح درخاورميانه و جهان است.

اما منبع مذكوردرعين حال بعيد دانست كه اين پيش نويس مصر با موافقت اسرائيل و آمريكا و اروپايي ها روبرو شود، زيرا درحال حاضردرمورد برنامه (صلح آميز) هسته اي ايران كه مورد حمايت كشورهاي غيرمتعهد است و آمريكا كه مورد حمايت اتحاديه اروپا ، كانادا ، استراليا، ژاپن و كره جنوبي است، اختلاف وجود دارد.

17 كشورعربي كه پيش نويس مشتركي درمورد قدرت هسته اي اسرائيل و خطرهسته اي آن ارائه خواهند داد، شامل اردن، امارات متحده عربي، تونس، الجزاير،عربستان،سودان، قطر،سوريه، عراق، كويت،لبنان، ليبي،مغرب، مصر، يمن و عمان و فلسطين به عنوان ناظر مي باشند.

اين نشست روزگذشته كارخود را دروين پايتخت اتريش آغازكرد.