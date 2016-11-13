دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی با فنآوری های نوین امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین اظهار کرد: کشاورزی رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور است بنابراین باید توجه ویژه ای به این بخش شود.

وی با بیان اینکه توسعه در بخش کشاورزی، امنیت غذایی جامعه را بدنبال خواهد داشت تاکید کرد: برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار در بخش کشاورزی چاره ای جز بهره مندی از فن آوری های روز دنیار در این بخش نداریم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: این استان ظرفیت های زیادی در بخش کشاورزی دارد که با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و بهره برداران می توان به توسعه پایدار دست یافت.

متقی فرد یادآور شد: کشاورزی استان قدمت پنجاه ساله دارد که می تواند الگوی خوب و مناسبی برای توسعه بحش کشاورزی در سایر استانها باشد.

وی به نقش جهاد کشاورزی درعمران و آیادانی کشور اشاره کرد و تاکید کرد. کشاورزی جز با همکاری و تعامل با سیار دستگاههای اجرایی دیگر توسعه نخواهد یافت.

متقی فرد بر لزوم آمادگی این سازمان با بنیاد مسکن انقلای اسلامی استان برای رشد، توسعه و آبادانی روستاها تاکید کرد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین هم در این دیدار با تبریک انتصاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به نقش جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در عمران و توسعه روستایی اشاره کرد.

وی بر لزوم آمادگی تعامل و همکاری اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های روستایی تاکید کرد.