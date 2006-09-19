اختصاص تسهيلات لازم براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به موجب تصويب نامه وزيران عضوكميسيون مذكور از مجموع تسهيلاتي كه به اين منظور اختصاص يافته است شركت هاي پارسيلون (15 ميليارد ريال)، مجتمع كشتي و صنعت چين چين (3 ميليارد تومان)، شير آلات بهداشتي استيراد (يك ميليارد ريال)، توليدي لاستيك البرز (10 ميليارد تومان)، ماهوت بهپوش (5 ميليارد ريال)، نساجي اشتهارد (يك ميليارد ريال) و پوشاك آزادي سمنان (5/1 ميليارد ريال) بهره مند خواهند شد.

همچنين 2 ميليارد ريال به شركت بافت حرير سمنان، 2 ميليارد ريال به شركت پارت سازي مشهد، 4 ميليارد ريال به شركت صنايع كاشي سمند، 5/1 ميليارد ريال به شركت آيدا كابل خراسان، 10 ميليارد ريال به شركت كارخانجات صنعتي آزمايش مرودشت و 2 ميليارد ريال به شركت تعاوني دوخت و بافت طاووس طلايي پرداخت خواهد شد.

بر اساس گزارش مذكور، كميسيون منتخب دولت همچنين با استمهال بدهي شركت شيرآلات بهداشتي استيراد، صنايع بسته بندي تك ايران، پارسيلون، مدار سيم، صنايع پيستون جهان خودرو، توليدي لاستيك البرز، توليدي نقش جهان، نساجي شميده، سيم شارلاكدار رضا، مجتمع صنعتي ايران توحيد 2، صنايع آب معدني مازندران (پلور)، فراگير نساجي اشتهارد، پوشاك آزاد سمنان،توليدي بهمن، بافت حرير سمنان، پارت سازي مشهد، ريسندگي و بافندگي گلشن يزد، صنايع كاشي سمند، شير و لبنيات ناب بابل كنار،نازنخ، فولاد آلياژي ملاير، كارخانجات صنعتي آزمايش مرودشت ونخ البرز به مدت يك سال موافقت كرد.

وزيران عضو كميسيون ياد شده درتصويب نامه هاي ديگري مقرر كردند به منظور حل مشكلات مالي شركتهاي ايران مايه و پايساز، مبلغ 7 ميليارد ريال وام در اختيار اين شركت ها قرار گيرد از اين مبلغ 2 ميليارد ريال به شركت ايران مايه و 5 ميليارد ريال به شركت پايساز اختصاص داده شده است.

اختصاص وام هاي به مبلغ 5 ميليارد ريال به شركت صنعتي الكتريك خراسان، ريال 3 ميليارد ريال به شركت لاما الكترونيك، 2 ميليارد ريال به شركت شير و لبنيات گواراي بابل كنار، 5/1 ميليارد ريال به شركت كشت و صنعت دامپروري حداد پويا، يك ميليارد ريال به شركت ماشين سازي عابدي، 3 ميليارد ريال به شركت چيني نور، 2 ميليارد ريال به شركت تعاوني گلوكز نمونه توس مشهد از ديگر موارد مصوب اين كميسيون است.

اين گزارش حاكي است شركتهاي تعاوني 240 لبنايت زاگرس خرم آباد سهامي خاص صنعتي تصفيه شكر و توليد قند فردوس، پويان صنعت آسيا و كيسه گيلان نيز به ترتيب از 2، 5، 2 و 3 ميليارد ريال وام بهره مند خواهند شد.

درمصوبه اخير همچنين بدهي شركت هاي صنعتي الكترونيك خراسان، خراسان، سالمين، لاما الكترونيك، كشت وصنعت دامپروري حداد پويا، موتور الكتريك ايران، الوان ثابت، صنايع ماشين سازي عابدي، چيني نور، تعاوني گلوكز نمونه توس مشهد، مجتمع كشت و صنعت چين چين، ابزرا درمان، پويان صنعت آسيا، سهامي صنعتي تصفيه شركت و توليد قند فردوس، توليدي روان ذوب اراك، ريسندگي و رنگرزي پنگوئن، كيسه گيلان 840 ايران كولا، صانع طب، زمان الكتريك، پايساز، كربورسيلسيم واكسيد آلومينيوم آبادان، كشت و صنعت قارچ سينا، صنعتي بهپاك بهشهر و ذوب ركود نيز با موافقت وزيران عضو كميسيون منتخب دولت به مدت يك سال استهمال مي شود.