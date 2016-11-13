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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی:

عشایر خراسان شمالی ۸ هزار تن محصولات دامی تولید کردند

عشایر خراسان شمالی ۸ هزار تن محصولات دامی تولید کردند

بجنورد- مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: طی نیمه نخست امسال عشایر خراسان شمالی هشت هزار تن انواع محصولات دامی شامل گوشت قرمز، پشم، روغن و شیر تولید کردند.

جلیل رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال عشایر خراسان شمالی سه هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز و سه هزار و ۶۰۰ تن شیر تولید کردند که این محصولات دامی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین طی این مدت ۷۰۰ تن پشم، ۳۰۰ تن روغن و هفت هزار مترمربع صنایع‌دستی توسط خانوار عشایر خراسان شمالی تولیدشده است.

مدیرکل امور عشایری استان شرایط مناسب جوی، تزریق تسهیلات توانمندسازی، پرواربندی و کمک خرید علوفه به خانوارهای عشایر را از دلایل افزایش تولید محصولات عشایر خراسان شمالی عنوان کرد.

رمضانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از پنج هزار خانوار عشایر در استان وجود دارد، تصریح کرد: به دلیل پراکندگی عشایر در نقاط مختلف برای ساماندهی و خدمات‌دهی در حوزه‌های مختلف همچون مسائل بهداشتی، آب‌رسانی و غیره نیازمند حمایت تمام دستگاه‌های متولی هستیم.

کد مطلب 3823011

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