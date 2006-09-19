مذاكرات محوري سولانا و لاريجاني در نيويورك / سولانا: مذاكرات جاري پيشرفت هايي داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، خاوير سولانا كه از طرف قدرتهاي غربي با ايران بر سر فعاليتهاي هسته اي مذاكره مي كند، روز گذشته با بيان اينكه مذاكرات جاري پيشرفتهايي داشته است، اظهار داشت كه در زمان نامعلومي با علي لاريجاني طي هفته جاري ديدار خواهد كرد.



سولانا پيش ازبرگزاري مذاكراتي با"اوو مورالس"رئيس جمهوري بوليوي درحاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك در جمع خبرنگاران اظهارداشت :"هيچ شكي نيست كه اين نشست بسيار مهم خواهد بود" .



مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به تازگي درباره احتمال حل وفصل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران با وجود فشار هاي آمريكا براي اعمال تحريم عليه ايران ابراز خوشبيني كرده است .



سولانا از 9 تا 11 سپتامبر با لاريجاني در وين ديدار كرد و اين در حالي بود كه تهران درخواست قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني بر توقف غني سازي اورانيوم تا ضرب الاجل 31 آگوست را اجابت نكرد .



مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به قطعنامه 1696شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره موضوع هسته اي ايران اظهار داشت :" عاقلانه نخواهد بود تا زماني كه باب گفتگو باز است يك راه حل جديدي داشته باشيم".



وي افزود:" درحالي كه ما به مذاكرات ادامه مي دهيم، انجام چنين كاري مغايرخواهد بود" .



اين مقام اتحاديه اروپايي همچنين بيان داشت كه به تازگي تقريبا تماسهاي روزانه با مقامهاي ايراني برقرار بوده است و افزود :"از زمان آغاز مذاكرات كه از چندين سال پيش تا كنون ادامه دارد؛ دراين زمان ما بيشترين پيشرفتها را داشته ايم ".



سولانا كه از طرف گروه 1+5 با ايران در حال مذاكره است درصدد ترغيب تهران براي پذيرفتن مشوقهاي اقتصادي و سياسي در ازاي تعليق فعاليتهاي حساس هسته اي است .



انتظار مي رود كه مذاكرات هفته جاري سولانا و لاريجاني بر سر فرمول مصالحه اي مبني بر موافقت ايران با تعليق موقت بر نامه غني سازي اورانيوم باشد .



در حالي كه قدرتهاي غربي بر سر چگونگي حل موضوع هسته اي ايران رايزني كرده اند . محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران امروز براي ايراد سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد وارد نيويورك خواهد شد .



جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا نيز امروز در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنراني خواهد كرد .