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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

مسئول آزمایشگاه‌های اداره کل محیط زیست استان اصفهان:

هوای اصفهان به وضعیت قرمز رسیده است

هوای اصفهان به وضعیت قرمز رسیده است

اصفهان-مسئول آزمایشگاه‌های اداره کل محیط زیست اصفهان گفت: هوای اصفهان به وضعیت قرمز رسیده که یعنی هوای برای عموم ناسالم است و در نقاط پرتردد و میادین اصلی اصفهان شاخص کیفی هوا بالای ۱۵۰ است.

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر میانگین شاخص آلودگی هوا در استان اصفهان روی ۱۴۲ است.

وی بیان داشت:  بلوار دانشگاه، میدان امام حسین (ع)، میدان احمد آباد و در اتوبان شهید خرازی شاخص آلودگی هوا از ۱۵۰ عبور کرده است به طوری که به ترتیب شامل ۱۵۸، ۱۵۶، ۱۵۳ و ۱۵۲ است.

مسئول آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: در چهار منطقه شهر هوا برای عموم ناسالم است.

وی بیان داشت: این در حالی که برخی از نقاط از جمله خیابان رودکی، خیابان پروین، چهارباغ خواجو هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است.

صادقیان با بیان اینکه امروز میانگین شاخص آلودگی هوا در شهرستان اصفهان ۱۳۸ است، ادامه داد: خمینی‌شهر، شاهین شهر، مبارکه، کاشان، سگزی و نجف آباد از جمله شهرستان‌هایی است که شاخص کیفی آن بین ۱۰۳ تا ۱۳۸ است.

وی ادامه داد: هوای اصفهان به وضعیت قرمز رسیده یعنی هوای برای عموم ناسالم است و در نقاط پرتردد و میادین اصلی اصفهان شاخص کیفی هوا از ۱۵۰ به بالا است.

کد مطلب 3823034

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