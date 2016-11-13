ضرورت گفتمان سازی برای ترویج فرهنگ مطالعه/ اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخنده پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد، این مناسبت را فرصت مناسبی برای ایجاد گفتمان سازی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه معرفی کرد.

فرخنده با اشاره به سرانه پایین مطالعه در استان و به تبع آن در کشور، افزود: توسعه هر کشور ارتباط مستقیمی با مطالعه و کتابخوانی دارد و در صورت پیشرفت علم و معرفت است که توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره در یک جامعه پدید می آید.

وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی و ریشه یابی در علل پایین بودن سرانه مطالعه در استان، تصریح کرد: خانواده، رسانه و فرهنگ عمومی نقش موثری در ترویج فرهنگ مطالعه و رشد کتابخوانی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به بالا بودن سرانه مصرف برخی کالاهای غیر ضروری در بین خانواده های ایرانی، عنوان کرد: با این وجود خالی بودن کتاب در سبد کالای فرهنگی این خانواده ها نشان دهنده این است که تنها عامل اقتصادی در این مسئله تاثیر گذار نیست.

​۲۰۰ میلیون تومان سهم اهدای کتاب در خراسان شمالی

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مطالعه و تلاش برای توسعه فرهنگ مطالعه از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان در ۲۳ آذرماه امسال خبر داد و اظهار کرد: سالانه ۲۰۰ میلیون تومان سهم اهدای کتاب در استان داریم.

رضا رضایی حمایت از نشر مکتوب و خرید کتاب از مولفان و ناشران را از دیگر فعالیت های فرهنگی این دستگاه در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برشمرد و افزود: طی سال گذشته ۱۳۵ عنوان کتاب به ارزش ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت کتابخانه های استان

معاون توسعه، مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این نشست با اشاره به ۲۲ کتابخانه در حال ساخت در استان، عنوان کرد: عملیات ساخت این کتابخانه ها در سال های ۸۸ و ۸۹ شروع شده است و در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

علی اکبر طهماسبی با بیان اینکه چهار کتابخانه شهری در بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: از محل اعتبارات سفر رهبری، مبلغ هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای بهره برداری از این چهار کتابخانه شهری اختصاص پیدا کرده است که در صورت ابلاغ ۱۰۰ درصدی، تا پایان امسال شاهد افزایش فضای فرهنگی استان به میزان بیش از ۱۰ هزار متر مربع خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما در فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکمیل کتابخانه ها است، عنوان کرد: از تعداد ۲۲ باب کتابخانه در حال ساخت، چهار باب کتابخانه روستایی نیز در صورت تامین اعتبار تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، از ۲۴ آبان ماه به مدت یک هفته به نام هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است که امسال با شعار «ایران می خواند» برنامه های متعددی در سراسر کشور اجرا می شود که خراسان شمالی نیز با اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه اعم از رونمایی کتاب، برگزاری نشست های تخصصی کتابخوان، جلسات نقد و بررسی کتاب، تجلیل از فعالان عرصه کتابخوانی، نواختن زنگ کتاب، اهدای کتاب، برپایی نمایشگاه های کتاب، توزیع کتاب در مناطق روستایی و غیره به استقبال هفته کتاب و کتابخوانی می رود.