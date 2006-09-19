مرحله دوم طرح جامع انضباط ترافيكي در تهران آغاز شد

سرهنگ احمد نجفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، اظهار داشت: با توجه به روزهاي پاياني فصل تابستان ، بازگشايي مدارس و افزايش سفرهاي درون شهري و برون شهري اين طرح به منظور كنترل موتورسواران اجرا مي شود.

وي افزود: در اين طرح با موتور سواراني كه حركات نمايشي انجام دهند ، از خطوط منموع عبور كنند و آلودگي صوتي ايجاد نمايند، برخورد قانوني خواهد شد.

نجفي خاطر نشان كرد: نداشتن كلاه ايمني ، گواهينامه و سند مالكيت موتور از ديگر مواردي است كه تخلف محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: بخش قابل توجهي از تصادفات در استان تهران به دليل بي احتياطي راكبان موتورسيكلت است.

فرمانده پليس راه استان تهران يادآور شد: مرحله اول طرح بازدهي قابل قبولي داشت و منجر به كاهش تصادفات در محورهاي مواصلاتي استان تهران شد.

سرهنگ نجفي از رانندگان همه وسايل نقليه درخواست كرد: در روزهاي پاياني تعطيلات تابستاني قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي بيش از ساير مواقع رعايت كنند .

اين طرح تا آخرين روز تابستان در محورهاي مواصلاتي استان تهران ادامه دارد.